Strašan zločin dogodio se 2021. godine nakon svađe između supružnika Radana i Slavice Vasiljevića, koja se završila kobno.

Izvor: Privatna ahiva

Taksista Radan Vasiljević (68) osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 20 godina zatvora zbog ubistva supruge Slavice (54), koju je 9. decembra 2021. godine u nastupu bolesne ljubomore izmasakrirao nožem u njihovoj porodičnoj kući u ulici Veljka Petrovića u naselju Žarkovo.

Njemu je izrečena i mjera obaveznog liječenja od alkoholizma i produžen mu je pritvor do pravosnažnosti presude. Krvavi pir je započeo oko 12.30 sati, kada je pijan došao kući i odmah s vrata krenuo da se svađa sa Slavicom koju je godinama psihički i fizički maltretirao. Potom ju je cijelu noć tukao, šamarao, vezao joj noge, sijekao kosu i odjeću, tražeći da mu prizna da ga vara.

Izvor: Privatna ahiva

Na kraju ju je ubio sledećeg dana oko podneva, jer je htjela da ide na posao. Zadao joj je čak 17 povreda nožem, od čega 14 ubodnih, a potom je istim nožem i sebi prerezao vene na obije ruke.

"U jednom trenutku je iz kuhinje uzeo nož i nasrnuo na nesrećnu ženu. Ona je pokušala da se odbrani, ali ju je više puta izbo po tijelu. Slavica je pala i na mjestu ostala mrtva. Kada je shvatio šta je učinio, nasilnik je istim nožem sebi prerezao vene na obije nadlaktice", rekao je tada Informerov sagovornik iz istrage.

Plakao u sudnici

Tokom suđenja, Radan Vasiljević je iznio nevjerovatnu odbranu.

"Nisam htio moju Slavicu da pominjem u negativnom smislu, ali mi je rekla: 'J....u ti mamu za ovo što si mi uradio'. Zgrabio sam nož sa stola i... Nisam htio da je ubijem, samo da je povrijedim. Ja sam nju najviše volio... Zašto da mi opsuje majku, koja je mnogo učinila za nju i našu porodicu. To me je povrijedilo i potreslo, pa sam ustao sa male drvene stolicice i zgrabio nož. Nisam ciljao gdje ću da je ubodem. Sjećam se da sam je ubo sa strane i u leđa i posle toga nijednog uboda se više ne sjećam", rekao je tada ubica.

Izvor: Privatna ahiva

On je takođe rekao da nije išao u kuhinju da uzme nož iz kutije za noževe, kako je to ranije ispričao u tužilaštvu, već da je nož bio tu.

"Da sam išao, vjerovatno bih se ohladio i zašto bih uzeo najmanji. Njime sam posle sebi presjekao vene na lijevoj ruci, ali je bio tup, i tada sam otišao u kuhinju i uzeo veliki nož i njime presjekao vene na desnoj ruci. Povlačim sve svoje prethodne izjave, jer sam tada samo htio da umrem i dao sam ih u bunilu i transu", istakao je kroz suze Vasiljević.

U prvom trenutku, podsjetimo, okrivljeni je priznao da je pio rakiju i ispitivao Slavicu da li ga vara i sa kime. Na kraju je izbo 17 puta, pokrio je ćebetom i sebi prerezao vene, legao kraj nje na tepih i zvao sina da odmah dođe kući, dok je drugom sinu u inostranstvu javio da mu je ubio majku.

Zavisnik od alkohola

Njegov branilac Vanja Gajić osporavao je u završnoj riječi da je Vasiljević počinio teško ubistvo i kazao da nije tačno da je žrtvi ograničavao kretanje, uzimao zaradu, koju je trošio na kocku i alkohol, zabranjivao joj da se sređuje.

"On je zavisnik od alkohola i usled toga je počinio krivično djelo, jer su mu popustile kočnice. Iskreno se kaje i žali što je to uradio. Plakao je u sudnici, a pokušao je i sebi da presudi. Nije pokušao da sakrije šta je uradio. Moj branjenik nije htio da ubije suprugu, jer da jeste ne bi joj dozvolio da skine trake kojima je vezao oko nogu, ne bi legao da spava, pa da ona pobjegne. Učinio bi to odmah tokom noći, a ne u podne kada se probudio. On je eventualno kriv za nasilje u porodici ili za ubistvo na mah. Kada ga je pokojna opsovala, on je u bijesu uzeo nož i ubadao je, ne ciljajući vitalne organe. Smrt je nastupila iz nehata", naveo je advokat Gajić.

On je, posle izricanja presude, izjavio za Informer da će na nju svakako da uloži žalbu te da će insistirati na novom vještačenju Vasiljevićeve uračunljivosti u trenutku zločina.

Psihijatar: Živjeli su u sado-mazohističkoj vezi

Veštak psihijatar Milivoje Panić rekao je, izjašnjavajući se pred sudom, da Vasiljević nije ubio suprugu u afektu te da je riječ o "nezavisnoj, tvrdoglavoj i samovoljnoj osobi, koja živi od danas do sjutra."

"Sve je trajalo satima i tu nema afekta bijesa i gnijeva visokog intenziteta. U vrijeme izvršenja krivičnog djela bio je u stanju ljutnje, bijesa, ljubomore i hroničnog alkoholizma i to je sve uticalo na njegovu psihu i rasuđivanje, ali nebitno. On je planski i ciljano preduzimao radnje, oštećenoj je zalepio usta da ne viče, vezao joj noge da ne beži, cepao joj garderobu, na kraju iz kuhinje uzeo najmanji nož, svjesno misleći o tome. Posle zločina, zove sina i kaže 'ubio sam ti majku', piše oproštajno pismo", naveo je Panić.

Takođe je zaključio da su Radan i Slavica bili u bliskim i haotičnim odnosima sado-mazohističkog karaktera.

(Informer/Mondo/Aleksandra Virijević)