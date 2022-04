Tržište je spremno da 26. aprila dočeka najnoviji mobilni uređaj, POCO F4 GT.

Izvor: Smart life

Nakon izuzetne premijere na MWC 2022 sajmu, kad je POCO predstavio nekoliko sjajnih telefona, koji svojim specifikacijama i cenama prkose logici, sledi novi model, čije su prve specifikacije procurele i deluju vrlo obećavajuće.

I ove godine, kompanija nastavlja proizvodnju uređaja koji se odlikuju najboljim inovativnim karakteristikama, uz osetno povoljnije cene, u odnosu na druge kompanije.

POCO telefoni i ovoga puta imaju vodeću poziciju u svom segmentu kako kod nas, tako i na mnogobrojnim drugim tržištima.

Do sada su ljudima ispunjene želje, a jedna od njih jeste da se POCO F4 GT pojavio na GeekBench-u uz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mobilni procesor. Ono što bi ljubitelji ovog mobilnog uređaja takođe mogli očekivati, jeste ekran od 120 Hz, trostruki sistem kamera, bateriju od 4.700 mAh, a uz to i podršku za brzo punjenje snagom do 120 vati.

Vidi opis POCO ŽELI DA DOMINIRA: Stiže li nam prvi Snapdragon 8 Gen 1 telefon ovog brenda? Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Poco MWC 2022 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart life Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Smart life Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Smart life Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Smart life Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Smart life Br. slika: 11 11 / 11

Pored Snapdragon 8 Gen 1 mobilnog čipseta, izdvaja ga i 12 GB RAM.

Kako se spekulisalo na početku, ovo je rebrendirani Redmi K50 Gaming Edition mobilni telefon, koji sa nestrpljenjem iščekujemo.

Šta biste vi voleli da POCO F4 GT donese?