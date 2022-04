Kao po dobrom starom običaju, Amazon poklanja 10 knjiga autora širom sveta za Svetski dan knjige, 23. april koji organizuje UNESCO.

Izvor: Shutterstock/Chinnapong

Sve što je potrebno je da imate Amazon nalog i Kindle čitač ili Kindle aplikaciju na telefonu, tabletu (Android ili iOS) ili računaru da biste mogli da preuzmete knjige koje su besplatne u svom elektronskom formatu. Potrebno je da odete na ovaj link i kliknete na 10 knjiga koje su na 100% popusta.

Svetski dan knjige

Izvor: Shutterstock/N.Savranska

U pitanju su sledeći naslovi sa linkovima koji vode direktno do knjiga:

1. Laura Coleman (Bolivija) - The Puma Years (memoari putovanja)

2. Yamen Manai (Tunis) - The Ardent Swarm (literarna fikcija)

3. Ousman Umar (Gana) - North to Paradise (memoari)

4. Werner Sonne (Izrael) - Where the Desert Meets the Sea (istorijska fikcija)

5. Carol Wyer (Engleska) - An Eye for an Eye (triler)

6. Fahrad J. Dadyburjor (India) - The Other Man (fikcija)

7. Shion Miura (Japan) - The Easy Life in Kamusari (savremena fikcija)

8. Nova Lee Maier (Holandija) - Mother Dear (psihološki triler)

9. Tang Qi (Kina) - To The Sky Kingdom (fantazija)

10. Maria Marique (Venecuela) - The Caiman (dečja knjiga)

Ovoga puta nema nikakvih ograničenja kao na primer za Amazon Prime članstvo, već su knjige dostupne za sve korisnike koji ih žele do 27. aprila.

Amazon Kindle Oasis. Izvor: CNet.

Kao i prošle godine, autori su zaista sa svih strana sveta, a žanrovi su različiti, tako da će svako da nađe nešto što mu se sviđa. Sve knjige su prevedene na engleski.