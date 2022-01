Novi zakon koji se sprema ima za cilj da ograniči dominaciju online platformi i njihovu poslovnu praksu da favorizuju svoje proizvode i servise u odnosu na konkurenciju.

Zakon je već neko vreme u fazi izrade i konačno je ugledao svetlo dana i to pred američkim Senatom. Kako većina tehnoloških mega-kompanija ima sedište u Americi (Facebook, Google, Apple, Amazon...), Senat ima ideju da uvede malo reda u online tržište tako što će ograničiti tržišnu dominaciju ovih velikih kompanija.

Primera radi, Amazon neće moći da usmerava korisnike ka svojim brendovima i servisima, udaljavajući ih od konkurentskih proizvoda na ovoj ogromnoj e-commerce platformi. Slična je situacija i sa Google, preko kojeg se obavlja oko 90% svih globalnih pretraga, koji sada rutinski plasira svoje servise na sam vrh rezultate pretrage.

Fer tržište za sve

Odbor za pravosuđe Senata odobrio je novu zakonsku regulativu sa 16:6 glasova u četvrtak, 20. januara. 2022. godine, nakon čega je ona poslata u Senat na razmatranje. Ovaj potez obeležio je novi smer delovanja Kongresa koji želi da ograniči tržišnu dominaciju tehnoloških giganata i reguliše neravnopravnu situaciju u kojoj se nalaze druge kompanije, a koja najviše škodi krajnjim korisnicima, malim firmama i inovacijama.

Najmanja violina na svetu

Lobisti velikih kompanija su upozorili Senat da će ovaj predlog zakona naškoditi kompaniji Amazon, i njenom Prime servisu koji ima preko 200 miliona pretplatnika širom sveta, a koji, između ostalog nudi besplatnu dostavu. Pozivajući se na korisnike i mala preduzeća koja se oslanjaju na Amazon prodavnicu, jedan od potpredsednika kompanije Amazon, naveo je da će ovaj zakon ugroziti sposobnost da Amazon upravlja svojim tržištem za prodavce, i da će značajno degradirati prednosti Amazon Prime servisa koje kupci vole.

Senatori koji se zalažu za ovaj zakon odgovorili su predstavnicima kompanije Amazon da ne brinu, i da zakon neće ni na koji način ugroziti Amazon Prime pretplatnike i druge servise koji funkcionišu po istom principu.

Naravno da će najveći protivnik ovog zakona biti činjenica da su velike tehnološke kompanije toliko ušle u domove svih nas, da se mi svakodnevno oslanjamo na njihove servise, kojima prete ozbiljna ograničenja. To je sigurno karta na koju će igrati velike kompanije, u nadi da će izazvati empatiju kod onih koji treba da odobre novi set zakona.

Dvostranački zakon

Da stvar bude gora (po velike tehnološke kompanije) predlog zakona podržavaju dve suprotstavljene političke opcije, tako da je mala šansa da on neće biti izglasan. Obe strane imaju svoja protivljenja nekim predlozima zakona, ali se slažu sa suštinom, a to je da je vreme da se zauzda snaga i delovanje velikih tehnoloških kompanija, koje su postale toliko velike da same kreiraju tržište i postavljaju svoje uslove i pravila.

Velike kompanije već u problemu

Zakonsko uređivanje online tržišta dolazi nam nakon što su tehnološki giganti došli pod lupu federalnih istraga, postali predmet velikih monopolskih parnica i regulativa, kao i činjenice da je na čelo Savezne trgovinske komisije došao čovek koji je jedan od najoštrijih kritičara ove industrije.

I dok velike tehnološke kompanije investiraju u svoje lobiste, zakon zdušno podržavaju konkurenti ovih kompanija: Roku, DuckDuckGo, Yelp, Spotify, Match Group, Sonos i Patreon.

Jedan od senatora koji se protivi ovom zakonu je (gle čuda) iz doma Silikonske Doline – Kalifornije. Senator Alex Padilja kaže da bi ovaj zakon najviše naškodio krajnjim korisnicima i njihovim omiljenim opcijama, kao što je kupovina jednim klikom i serviranje traženih informacija od pretraživača kao što je Google.

Ko? Mi? Ma šta vam pada na pamet...

Sa druge strane, kompanije kao što su Amazon, Meta, Google i Apple u potpunosti negiraju da koriste svoju dominantnu tržišnu poziciju u svoju korist, i da će zakonsko uređivanje tržišta najviše škoditi korisnicima i malim preduzećima koja se oslanjaju na njihove platforme.

Nažalost, koliko god bili uspešni u onome što rade, tehnološki giganti su došli u poziciju da sami utiču na stanje na tržištu i diktiraju uslove, ograničavajući na taj način fer konkurenciju i gušeći inovacije. Put do domova korisnika je trajao godinama, i to je ono čega se oni drže - svoje najveće prednosti. Korisnici su se toliko ušuškali u usluge, servise i proizvode velikih kompanija da zarad udobnosti ne žele da ih menjaju, a one to znaju i to maksimalno koriste.

Regulativa jedino rešenje, ali uz oprezan pristup

Situacija ovakva kakva je danas nikako nije plodno tle za inovacije i zdravu konkurenciju koja često nestane u moru drugih proizvoda velikih kompanija, ili je velike kompanije kupe, kako bi održale tržišnu dominaciju. Zakonska regulativa je za sada jedini način da se njihovo delovanje donekle ograniči i konačno uvedu pravila koja će napraviti fer uslove za sve.

Naravno, treba biti oprezan, jer zakonsko uređivanje tržišta može biti mač sa dve oštrice, pa je donekle opravdana zabrinutost pojedinih predstavnika Senata oko uticaja zakona na krajnje korisnike, ali i na funkcionisanje velikih kompanija.

Šta vi mislite? Da li je zakon jedini način regulacije samovolje tehnoloških giganata?