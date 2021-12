Nakon nekoliko sati problemi su rešeni, ali incident ukazuje na to da Amazon još uvek nije sanirao sve poteškoće.

Izvor: Smart Life/Unsplash

Iako je nedavno obećao da je problem lociran, Amazon Web Services je još jednom uticao na rad velikih online servisa.

Nedavno je moglo da se čuje objašnjenje za problem koji je 7. decembra na nekoliko sati „zaustavio internet“, a zbog poteškoća do kojih je došlo u okviru Web Services, te obećanje da sličnih incidenata neće biti.

Amazon Web Services je najveća kompanija kada su u pitanju serveri i računarstvo u oblaku (cloud computing).

Od aprila 2021. godine drži čak 32% cloud computing tržišta, čija je ukupna vrednost oko 42 milijarde dolara.

Logično je da mnogi drugi servisi zavise od ove kompanije, te da i sami prestaju s radom kada Amazon Web Services zakaže. Pre nekoliko dana su se zaustavile neke od najpopularnijih video igara, poput League of Legends, League of Legends Wild Rift, PlayerUnknown's Battlegrounds, Valorant, Dead by Daylight, Clash of Clans i Destiny 2, platforme Uplay, Epic Games Store i Bethesda, ali i Amazon servisi, Alexa asistent, Disney+, platforme za dostavu hrane i proizvoda širom sveta, čak i Roomba usisivači.

Problem je danas pogodio Twitch, Zoom, PSN, Xbox Live, Doordash, Quickbooks Online, Hulu, PlayStation Network, čak i Amazon.com. Komplikacije su počele 15. decembra – samo nedelju dana od prethodnog incidenta.

AWS problemi Izvor: Smart Life/ @A Cloud Guru

Nakon nekoliko sati problemi su rešeni, ali incident ukazuje na to da Amazon još uvek nije sanirao sve poteškoće. Uticao je na oblasti US-WEST-1 i US-WEST-2, koje zahvataju regione u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u Evropi, Africi i Aziji.