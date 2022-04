Naučnici su uspeli da podmlade kožu za 30 godina, a sledeći korak je da utvrde da li isto mogu da urade i sa mišićima, krvnim zrncima, jetrom...

Izvor: SMARTLife / WIKO

Naučnici su uspeli da podmlade ćelije kože 53-godišnje žene tako da su sada "stare" kao kod osobe sa samo 23 godine.

Stručnjaci sa Kembridža veruju da isto mogu da urade i sa drugim tkivima u telu, što bi bio neverovatan napredak nauke.

Krajnji cilj naučnika jeste da na ovaj način razviju tretmane za bolesti koje su povezane sa starenjem, poput dijabetesa, srčanih bolesti ili neuroloških poremećaja, a tehnika koju koriste za to je zasnovana na onoj koju su koristili kako bi pre više od 25 godina klonirali ovcu Doli.

Vođa naučnog tima, prof. Volf Rejk rekao je za BBC da se nada da će ova tehnika biti korisna da ljudi duže budu zdravi: "Odavno sanjamo o ovome. Mnoge česte bolesti se pogoršavaju s godinama, a sama pomisao da bismo mogli da pomognemo ljudima je veoma uzbudljiva", rekao je on, dodajući da su istraživanja još u ranoj fazi.

Takođe, prof. Rejk je istakao da moraju da reše još nekoliko problema pre nego što istraživanje iz laboratorije presele na kliniku, ali da je važan korak napred to što su prvi put uspeli da podmlade ćelije kože.

Metod koji su koristili na ovci Doli obuhvata takozvanu IPS tehniku, koja podrazumeva dodavanje hemikalija odraslim, tj. starim ćelijama u trajanju od oko 50 dana. Zatim dolazi do genetskih promena koje ove ćelije pretvaraju u matične ćelije. Te matične ćelije zatim moraju da se "pretvore" u tkiva i ćelije koje su potrebne pacijentu, ali to je bio najteži korak uprkos naporima koje su ulagali decenijama.

Tim profesora Rejka je ovu tehniku koristio na ćelijama kože 53-godišnje žene, ali su hemikalije ubrizgavali u ćelije u trajanju od 12 dana, a dr Dilgit Džil je bio zapanjen kad je shvatio da se one nisu pretvorile u matične ćelije, već su se podmladile, izgledale su i "ponašale" se kao da potiču od 23-godišnje osobe. "Sećam se dana kada smo dobili rezultate i nisam mogao da verujem da su ćelije 30 godina mlađe nego što bi trebalo. Bio je to uzbudljiv dan", kaže on.

Ova tehnika, međutim, ne može odmah da se koristi na ljudima, jer IPS metod povećava rizik od raka, ali prof. Rejk tvrdi da će, sad kada znaju da je moguće podmladiti ćelije, naći alternativno rešenje.

"Dugoročni cilj je da ljudi duže budu zdravi, a ne da im se produži životni vek, već da mogu zdravo da stare", poručio je, dodajući da je sledeći korak da vide da li je ova tehnika uspešna i u podmlađivanju drugih tkiva, poput mišića, jetre i krvnih zrnaca.