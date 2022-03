Američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) dodala je Kaspersky Lab, China Mobile International USA i China Telecom na crnu listu kada su u pitanju komunikaciona oprema i servisi koji su pretnja nacionalnoj bezbednosti SAD.

Po zakonu iz 2019. godine FCC mora da objavi i redovno ažurira listu komunikacione opreme i servisa koji predstavljaju rizik i pretnju po nacionalnu bezbednost SAD. To je ona ista lista na kojoj se godinama nalazi Huawei, a samo prošle godine je na nju dodato pet kineskih kompanija.

Od 25. marta 2022. godine lista je bogatija i za Kaspersky Lab, China Telecom i China Mobile International USA. U zvaničnoj izjavi FCC, lista je ažurirana u skladu sa širim planom vlade SAD, kako bi se ojačala nacionalna komunikaciona mreža protiv bezbednosnih pretnji. Ova komisija će i dalje nastaviti da ažurira listu, čim druga oprema i servisi ispune uslove koje je propisao zakon.

Ovo znači da se fondovi kojima raspolaže FCC, a koji služe za podršku telekomunikacionim servisima u ruralnim i drugim kritičnim oblastima, školama, bolnicama i bibliotekama ne može koristiti za kupovinu opreme i servisa od kompanija koje su na listi.

Sa sedištem u Moskvi, kompanija Kaspersky Lab se našla na udaru američkih zvaničnika nakon napada Rusije na Ukrajinu. SAD je još 2017. godine zabranila korišćenje Kaspersky antivirusa u federalnim mrežama, a ovo je bio dobar izgovor da se taj jaz još više produbi.

Kud svi...

Slične odluke donele su i razne komisije iz drugih evropskih država i privatne kompanije, što je nateralo Kaspersky Lab da zatvori predstavništva širom Evrope. Čak je i popularni HackerOne servis koji plaća hakerima kada pronađu softverske greške izbacio Kaspersky Lab sa svoje platforme.

Finalizacija plana

Sa druge strane FCC je u oktobru 2021. već optužio China Telecom da je pod uticajem i kontrolom kineske vlade i povukao im dozvolu za rad u SAD, a predstavnici ove telekomunikacione kompanije nisu uspeli da ubede sud da je FCC pogrešio, pa su završili na crnoj listi.

Iako ni Kaspersky Lab ni kineske telekomunikacione kompanije nisu izdale zvanične izjave, napomenućemo da je kinesko ministarstvo trgovine početkom marta meseca oštro kritikovalo odluke FCC i naglasilo da će usvojiti recipročne mere, kako bi sačuvali legitimna prava svojih kompanija.

FCC je u martu 2021. godine na "crnu listu" dodala još pet kineskih kompanija: Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co i Dahua Technology Co.