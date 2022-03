Eksperti ističu da bi Spartacus mogao da obraduje PlayStation korisnike, ali se čini da će se više oslanjati na stare naslove nego na nove hitove.

Izvor: Smart Life/ lilzidesigns on Uplash

Sony navodno lansira sopstveni pretplatnički servis za video igre, a prema onome što pišu mediji to bi moglo da se dogodi već sledeće nedelje.

U pitanju je odgovor na Xbox Game Pass kompanije Microsoft, a trenutno nosi ime Spartacus.

Sve ukazuje na to da bi novi servis mogao da bude kombinacija dve postojeće Sony usluge – PlayStation Plus i PlayStation Now.

Bloomberg piše da bi Spartacus trebalo da se pojavi s najnovijim, popularnim igrama, ali se ne očekuje da se među njima nađe God of War: Ragnarok.

Trebalo bi da dođe s tri paketa, koji će imati različite cene, te će svaki nuditi drugačije igre. Jedan od njih bi mogao da liči na PlayStation Plus, što znači da je u pitanju premijum ponuda. Dva jeftinija paketa će skoro sasvim sigurno nuditi PS4 i PS5 igre, dok će ovaj treći (i verovatno najskuplji) doći kasnije, a s dodatnim sadržajima poput mogućnosti da se igre automatski emituju uživo, ali i bibliotekom klasičnih PS2 i PSP igara.

Eksperti ističu da bi Spartacus mogao da obraduje PlayStation korisnike, ali se čini da će se više oslanjati na stare naslove nego na nove hitove. Cena se još uvek ne zna, a PlayStation Now i PlayStation Plus trenutno koštaju po 60 dolara godišnje, te 120 kombinovano, a toliko otprilike košta i Game Pass.

Pogledajte video:

Spartacus servis Izvor: YouTube/ @MBG

