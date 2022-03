Američka kompanija Cowen & Co je procijenila da će Netflix godišnje zarađivati dodatnih 1,6 milijardi dolara ukoliko plaćeno dijeljenje naloga zaživi.

Izvor: Pexels/ John-Mark Smith

Pojedini korisnici su svoje Netflix naloge dijelili s porodicom i prijateljima, ali je kompanija odlučila da tome stane na put.

Očekivano je da Netflix ne želi da više domaćinstava koristi iste naloge po cijeni jedne pretplate, pa je nedavno objavljeno da testira opciju za "plaćeno dijeljenje lozinki".

Radi se o tome da će korisnici moći da dijele naloge, ali će i oni koji lozinke dobijaju na poklon i tako gledaju serije i filmove morati za to da plate.

Podnalozi će istina biti jeftiniji od individualnih, a neki stručnjaci ističu da će ovaj plan platformi Netflix donijeti ogromne prihode.

Vidi opis NETFLIX ĆE ZARAĐIVATI MILIJARDE NA DIJELJENJU LOZINKI: Nalozi koji se dijele jeftiniji od pojedinačnih, ali donose novac Netflix na Windows 10 Netflix na tabletu Netflix na pametnom telefonu Ovako izgledaju pitanja u Cat Burglar seriji na koja morate brzo da odgovorite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: SmartLife / Marko Nešović Br. slika: 4 4 / 4

Američka kompanija Cowen & Co je procijenila da će Netflix godišnje zarađivati dodatnih 1,6 milijardi dolara ukoliko plaćeno dijeljenje naloga zaživi. Ne dijele svi to uvjerenje, pa Benchmark Co. na primjer tvrdi da bi nova funkcija mogla da ima potpuno drugi efekat, te da zaustavi rast broja korisnika.

Ostaje da se vidi koja će se predviđanja ostvariti, posebno što je konkurencija sve veća, a sve zavisi od toga kako će korisnici prihvatiti opciju za plaćeno dijeljenje naloga.

Dali biste platili da dijelite nalog s nekim?