Izvor: PikPok

Netflix je najavio još tri mobilne igre koje uskoro stižu na iOS i Android, te će kao i prethodne biti dostupne svima koji su pretplaćeni na servis (o tome da li će se povećati cena pretplate čitajte ovde).

Jedna od igara je i This Is A True Story – RPG koji ima i edukativnu ulogu, te igrače informiše o svakodnevnim teškoćama s kojima se susreću oni koji žive u podsaharskoj Africi.

Igru je razvio Frosty Pop, a fokusira se na probleme nestašice vode i nedaćama s kojima se stanovnici ovog dela planete Zemlje suočavaju da bi do nje došli.

Pored toga, tu je i igra Shatter Remastered – nova verzija originala iz 2009. godine, a radi se o jednoj od onih igara u kojima igrač ima zadatak da uništava blokove kako bi došao do sledećeg nivoa.

Pogledajte galeriju:

Treće po redu je Into The Dead 2: Unleashed – igra u kojoj je cilj da se prežive najezde zombija, a tako što se puca i beži. Istina je da horor akcije nisu za svakoga, te da igara sa živim mrtvacima ima na pretek, ali Netflix obećava odličnu pucačinu u prvom licu koja će, kako se tvrdi, zainteresovati i najokorelije ljubitelje ovakvih igara.

This Is A True Story i Shatter Remastered već mogu da se preuzmu u Google Play prodavnici, dok Into The Dead 2 stiže uskoro, ali tačan datum još nije poznat.

Pogledajte video:

Into The Dead 2 Izvor: YouTube/ @IAmStrand

Netflix polako puni biblioteku video igara, a program je počeo u novembru 2021. godine. Od tada smo dobili igre poput Asphalt Xtreme i League of Legends, a mobilne igre su samo deo interesovanja kompanije Netflix kada je gejming u pitanju.