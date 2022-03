Pored punjenja pažnju su privukli i najavljeni električni modeli, na prvom mestu sledeća generacija 718 Boxster/Cayman koja će biti dostupna samo u električnoj formi.

Izvor: YouTube/ AO Automotive Reviews

Porsche je najavio sopstvenu mrežu stanica za punjenje električnih automobila, te to da planira da do 2030. godine 80% prodatih automobila budu električni modeli.

Pored toga su u pripremi još dva električna vozila – Macan i 718, koji su tu da potvrde smer u kojem se proizvođač kreće.

Vlasnici električnih Porsche vozila se trenutno oslanjaju na stanice za punjenje drugih kompanija, a prve jedinice ovog proizvođača bi to trebalo da promene, pošto se budu našle pored prometnih puteva u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, i to već do kraja godine.

Stanice će biti namenjene samo vlasnicima električnih, te hibridnih Porsche vozila, a očekuje se da će investicija uticati na prodaju EV modela ove kompanije.

Pogledajte galeriju:

Pored punjenja pažnju su privukli i najavljeni električni modeli, na prvom mestu sledeća generacija 718 Boxster/Cayman koja će biti dostupna samo u električnoj formi. Najava stiže sa godišnje konferencije tokom koje je potvrđen i 911 Hybrid. Treći električni automobil (nakon što se pojavio Taycan i što je najavljen Macan EV) – sportski model 718 bi trebalo da stigne do 2025. godine.

Pogledajte video:

Električni Porsche 718 Izvor: YouTube/ AO Automotive Reviews

Tako bi Macan sledeće generacije, 911 Hybrid i 718 Boxster/Cayman trebalo da pomognu da Porsche dostigne ciljeve dekarbonizacije: 50% godišnje prodaje bi do 2025. trebalo da čine hibridi i električni automobili, dok se planira da do 2030. 80% prodatih vozila budu samo električni modeli.