Mejl je stigao s adrese [email protected], a nevolja je u tome što liči na spam, zbog čega su ga mnogi ignorisali. Iz kompanije kažu da je poruka legitimna i da je na nju trebalo obratiti pažnju. Prvi rok za aktiviranje Facebook Protect opcije je bio 17. mart, a oni koji to nisu učinili su izgubili mogućnost da pristupaju svoji profilima.

I got locked out from Facebook indefinitely today because I didn’t respond to emails from FB (that looked like a scam) about its new Facebook Protect system, which I was required to enable by today. So far, the text and security key options don’t work, many report. pic.twitter.com/0aXbiqzLv7