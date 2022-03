Klasičan primjer onlajn prevare i zloupotrebe ličnog naloga za širenje malvera.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Nothing Ahead

U Crnoj Gori i regionu je aktuelna još jedna onlajn prevara kojom zlonamjernici pokušavaju da dođu do ličnih podataka prevarenih lica.

Ukratko, putem Facebook mreže i Messenger aplikacije širi se phishing napad čiji cilj je prikupljanje ličnih podataka korisnika, kako bi oni kasnije mogli biti zloupotrijebljeni.

Da se radi o prevari vidi se odmah čim se klikne na link i učita stranica na kojoj se navodno nalazi neki video.

Sve izgleda uobičajeno - sa naloga poznatog lica stiže pitanje "Da li si ti u ovom videu", uz tužić koji plače i prateći link koji nema preview tj. ne vidi se na koji sajt vodi.

Klikom na link otvara se lažna Facebook stranica, koja je gotovo identična pravoj naslovnoj stranici Facebook mreže, ALI - ličnih podataka nema! To je i deo koji svako mora da prepozna - da ne smije da dijeli svoje lične podatke nikome i nigdje, osim na vjerodostojnim stranicama ili servisima! Čim se pogleda gore, na vrh stranice jasno se vidi da ime stranice nije Facebook i da link nije facebook.com.

Iako sadržaj stranice nesumnjivo podsjeća na Facebook klik na svako polje, osim na polje sa ličnim podacima vodi na stranicu sa greškom, jer - nije predviđeno da stranica radi bilo šta, osim da prikuplja lične podatke naivnih korisnika. Sve možete jasno da vidite u našoj galeriji.

Vidi opis AKO DOBIJETE PORUKU "JESI LI TI U OVOM VIDEU?": Ne odgovarajte na nju i ne klikćite na link - prijavite sve odmah! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ako se korisnik zanese, ne obrati pažnju na ovo što smo upravo opisali i prikazali desiće se to da zlonamjernici stignu do ličnih podataka korisnika i iskoriste ih na Facebook mreži za dalje širenje ove prevare, ali i mnoge druge loše stvari. Recimo, ako korisnik Facebook mreže, a znamo da je dobar dio korisnika takav, upotrebljava iste kredencijale za više mreža ili stranica i servisa - onda je zlonamernik došao do podataka više mreže i veća je šansa da će oštetiti korisnika na različite načine.

Ovakvi napadi često dovode i do onlajn pljački, krađe identiteta i mnogih drugih onlajn prevara nakon kojih prevareni korisnici ne mogu da urade ništa.

Vodite računa uvijek kada klikćete na linkove koje vam šalju i poznate i nepoznate osobe! U ovom slučaju, ako dobijete ovakvu poruku - prijavite je Facebook mreži i obrišite je, a upozorite i osobu sa čijeg naloga je stigla da provjeri svoj računar ili telefon, jer je očigledno i ona prevarena…