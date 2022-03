Najpopularnija Samsung Galaxy serija dobija pojačanje - Galaxy A53 5G.

Galaxy A serija je jedna od najpopularnijih u regionu, a najnoviji predstavnik ove sezone dolazi samo u verziji sa 5G mrežom.

Samsung Galaxy A53 5G je napravio neke pomake unaprijed, ali i neke pomake unazad, ako se pogleda šta je sve od telefona "oduzeto".

Prije svega, Samsung Galaxy A53 5G dolazi sa pet nanometara čipsetom, pa iako proizvođač ne kaže kojim tačno, osnovano sumnjamo da je to Exynos 1280.

Imaće 6 ili 8 GB RAM, mogućnost proširenja RAM pomoću interne memorije i 128 ili 256 GB memorije i obije varijante će biti dostupne u četiri boje - crnoj, bijeloj, plavoj i novoj nijansi narandžaste, koji Samsung zove Fenomenalnom bojom breskve.

MicroSD kartice su podržane i dalje, i to do kapaciteta od jednog terabajta odjednom.

Ekran je ostao sjajni Super AMOLED, FHD+ rezolucije i dijagonale 6,5 inča, sa osvježavanjem sadržaja u 120 herca i skenerom otiska prsta u sebi, a zaštita je ovog puta Gorilla Glass 5. Glastik leđa na kojima se ne zadržavaju otisci prstiju opasana su metalnim ramom, a telefon je IP67 sertifikovan i njegovi djelovi (tasteri na boku, SIM kućište i neke unutrašnje komponente) napravljene su od recikliranih materijala koje Samsung koristi tokom kampanje Galaxy for the Planet. Nažalost, dio te kampanje kako bi se očuvala priroda i smanjio negativan uticaj na životnu sredinu jeste i izbacivanje jedinice za punjenje, pa se adapter za punjenje ne dobija sa telefonom.

Baterija je narasla za oko 11% u odnosu na prošlu verziju i sad ima okruglo 5.000 mAh, a puni se brzim punjačem do 25 vati jačine (ne mora biti baš Samsung, može i nekim drugim brzim punjačem, to smo saznali testiranjem Galaxy A52 modela). Nije podržano bežično punjenje, a uz telefon ćete dobiti kvalitetan i dugačak USB Type-C na Type-C kabl, koji može da posluži za punjenje putem laptopa ili drugih računara.

Glavna kamera rezolucije 64 megapiksela i f/1,8 optike ima OIS funkciju, dok o svim ostalim kamerama možete da se informišete u našoj galeriji slika, koja prati ovaj tekst. Prednja kamera je rezolucije 32 megapiksela i podržava AI uljepšavanje slike, efekte i druge načine dorade slika, koje odmah možete da dijelite na društvene mreže u unaprijed spremnim formatima za Instagram, Reels, Shorts, Snaps i drugim.

Još jedna stvar koja je isječena sa spiska funkcija je 3.5 mm ulaz za slušalice, a što se povezivanja tiče - tu je sve što se i očekuje: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5 GHz), Bluetooth v 5.1, Dual SIM i USB Type-C. Ipak, ono što najviše oduševljava kod ovog telefona je - softver!

Samsung Galaxy A53 5G dolazi sa Android 12 operativnim sistemom i One UI 4.1 korisničkim okruženjem, koji omogućava RAM relokaciju, ali i korišćenje nove zaštite privremene memorije. Ipak, najbolje od svega je to što bi ovaj telefon trebalo da dobije čak do četiri Android nadogradnje, to znači i Android 16 verziju i pet godina bezbijednosnih i Google zakrpa mjesečno.

Cena još uvijek zvanično nije poznata, to ćemo biti u prilici da vam kažemo nakon 1. aprila, kada ćemo vjerovatno upoznati i ostale članove nove Galaxy AX3 serije (Galaxy A73 možda, a Galaxy A33 svakako). Globalno najavljene cene su 459 dolara za region SAD, 449 evra za EU zemlje, kao i 400 funti u Velikoj Britaniji.

Uz telefon će biti dostupno i mnogo dodatne opreme, od kojih se nama najviše sviđa, baš kao i za Galaxy S22 Ultra, maska sa platnenim kaišem za lakše držanje i nošenje u više boja i dezena.

