Od 8. marta u Crnoj Gori je počeo sa radom HBO Max, striming platforma koji će zamijeniti dosadašnji HBO Go servis.

HBO Max obuhvata naslove iz HBO, Warner Bros, DC, Cartoon Network i Max Originals produkcije, a nova platforma, u odnosu na postojeću HBO Go donosi veći broj sadržaja, modernu aplikaciju, ali i ograničenja za starije modele televizora.

Pretplate ostaju i uvodi se doživotni popust, sve do 31. marta

Dobra stvar je što će svi HBO Go korisnici sa aktivnom pretplatom moći jednostavno da se prebace na HBO Max sa istim korisničkim imenom i lozinkom i da nastave da koriste ovaj servis po promo ceni od 4,66 evra mesečno. Nova cena je čak i niža od HBO Go pretplate koja je iznosila 5,99 evra mesečno, a promo ponuda omogućava da ostvarite doživotni popust od 33% na standardnu mesečnu cenu, dokle god imate aktivnu pretplatu.

Promo period za nove korisnike traje do 31. marta, dok će za one koji se pretplate posle ovog datuma mesečna pretplata iznositi 6,99 evra mesečno. Iz ove kompanija najavljuju i godišnju pretplatu koja će po ceni od 54,99 evra, što je osam meseci regularne pretplate, omogućiti godinu dana pristupa.

Pretplate preko operatera

HBO Max pretplata će biti produžena i za sve korisnike koji ovu uslugu plaćaju preko operatera ili su imali HBO Go kao deo svog paketa.

Nova aplikacija

Za sada i HBO Go i HBO Max aplikacije funkcionišu nezavisno jedna od druge, i na HBO Go ne dobijate nikakvo obaveštenje da je potrebno instalirati novu aplikaciju ili preći na novi servis. Novu aplikaciju možete preuzeti za Android OVDE i za iOS OVDE. Već na početku instalacije će vas sačekati mega hitovi Dina i Matrix Uskrsnuće, kao i mnogobrojni blokbaster naslovi.

Dina HBO Max naslovi HBO Max sadržaj HBO Max početna

Ukoliko već imate nalog za HBO Go. kada instalirate HBO Max aplikaciju, potrebno je dopuniti informacije o profilu: ime i prezime, i sve radi normalno. Nova aplikacija je brža, modernija i intuitivnija od HBO go, koju je već pregazilo vreme.

Preko posebnog menija sa leve strane dostupna je i lokalna produkcija koja se za sada sastoji od deset naslova. Posteri filmova su delimično prevedeni, a podešavanja titlova su sada bolja i ima ih mnogo više. Neki od naslova za decu su sinhronizovani, dok za neke filmove kao što je novi Svemirski basket postoji samo titlovana verzija.

Na žalost, nemoguće je proveriti koji film ili crtani ima sihronizaciju dok ne uđete u njega, što je korak unazad u odnosu na HBO Go, koji je u opisu obaveštavao da li crtani filmovi imaju sinhronizaciju ili ne. Pogledajte kako sve to do izgleda:

HBO Max profil
Podrazumevano HBO Max ne radi na mobilnoj mreži, i ta se opcija mora posebno podesiti.
Podešavanja Android aplikacije
Podešavanja Android aplikacije - saobraćaj
Detekcija Chromecast uređaja
Podešavanja titlova
Odabir zvuka i titlova tokom reprodukcije
Film sa sinhronizacijom
HBO Go i HBO Max na Android uređajima

Ne radi na starijim televizorima

Treba napomenuti da je sredinom januara 2022. godine HBO Go aplikacija prestala da radi na televizorima starijim od 2017. godine, i da se isti princip primenjuje i sa HBO Max, što znači da ni nova aplikacija neće raditi na nekim veoma skupim televizorima. Mi smo probali nekoliko Samsung i LG modela, i na žalost, ništa se nije promenilo.

Ono što jeste dobro je da HBO Max savršeno dobro radi na Android Box uređajima koje dobijate od svojih operatera, koje možete iskoristiti da uživate u svežem sadržaju.

Još neka od alternativnih rešenja su Chromecast uređaj, bežično strimovanje sa nekog drugog uređaja ili povezivanje laptopa ili tablet kablom, kako biste uživali u HBO naslovima na velikom ekranu.

HBO Max ukratko: