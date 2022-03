Na novoj konferenciji koja je zakazana na Međunarodni dan žena Apple će najvjerovatnije predstaviti potpuno novi iPhone i novi iPad Air tablet.

Apple je danas zvanično najavio svoju novu virtuelnu konferenciju pod nazivom Peak Performance za 8. mart u 19h po našem vremenu. Prema svemu što se do sada šuškalo, velike su šanse da će Apple na svojoj konferenciji predstaviti dugo najavljivani pristupačni iPhone SE.

Novi iPhone SE bi trebao da bude budžetski orjentisan model, sa 5G mogućnostima, bržom verzijom A15 CPU čipa i boljim kamerama od aktuelne iPhone SE generacije iz 2020. godine. Prema informacijama koje su curile, Apple na SE modelu neće odustati od Touch ID senzora otiska prsta. Pogledajte kako bi mogao da izgleda novi iPhone SE:

iPhone SE je 2020. godine donio neke iPhone 11 mogućnosti na uređaj s nešto povoljnijom cijenom, a korisnici su se izjasnili da bi željeli da vide bolju selfi kameru, dvije kamere pozadi, brži procesor i jaču bateriju, kao što je to na iPhone 13 seriji.

Šuška se da će ekran i dalje biti 4,7 inča, rezolucije 1334 x 750 piksela, a da će Apple logotip dobiti i Back Tap funkciju za programiranje još dvije brze funkcije po želji korisnika. Nažalost, o memoriji se ne zna ništa, ali je izvjesno da će iPhone SE treće generacije imati makar 3 GB RAM i 64 GB interne memorije.

iPhone SE (2020) se kod nas prodaje po cijeni od oko 540 eura što i nije čudno, ako znamo da je iPhone najskuplji u Evropi - kod nas.

