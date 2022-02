Prema najnovijim informacijama otvori u vrhu ekrana bi mogli da budu mnogo veći nego što se prvobitno mislilo, pa neki insajderi čak tvrde da bi bilo bolje da je notch ostao.

Po mnogim stvarima iPhone je ispred svojih Android konkurenata, ali se to ne može reći za ekran, koji i dalje ima veliki notch za kameru - izgleda da će to da se promijeni, i to već sa iPhone 14.