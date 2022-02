Govorka se da bi iPhone SE 3 mogao da se pojavi početkom marta, a korisnici žele poboljšanja za sledeći "budžetski" model, budući da su Samsung i Google već unapredili svoje telefone koji manje koštaju.

Izvor: SMARTLife/ Unsplash/ Noah Silliman

iPhone SE je 2020. godine doneo neke iPhone11 osobine na uređaj s nešto povoljnijom cenom, a za nekoliko nedelja bi trebalo da dobije naslednika.

Za iPhone 11 danas mora da se izdvoji 499 dolara, a za iPhone SE 399, pa je vrlo verovatno da će mnogi kupci odvojiti još 100 dolara ako povoljniji model mnogo zaostaje.

Skuplji Apple telefoni dolaze s boljom baterijom i jačim kamerama, a ako se cene „budžetskih“ modela ne razlikuju mnogo, prirodno je da kupci žele poboljšanja.

Bolje kamere

Niža cena podrazumeva neke kompromise, posebno kada su u pitanju kamere. Ukoliko iPhone SE 3 zadrži istu cenu, to se verovatno neće promeniti. Potencijalni kupci ipak žele bolju rezoluciju za prednju kameru, a da bi mogli da uživaju u kvalitetnijim video pozivima i fotografijama. iPhone SE trenutno ima selfi kameru od 7 MP, isto kao iPhone XS, dok iPhone 11 i noviji modeli mogu da se pohvale s 12 MP.

Kada su zadnje kamere u pitanju, iPhone SE nema dva seta sočiva (dual-lense), što je postalo uobičajeno za većinu novih telefona, čak i za one jeftinije. Fotografije ipak nisu toliko loše, tako da su želje za poboljšanjima više usmerene na prednju kameru.

iPhone SE 3 Izvor: Smart Life/ @TT Technology

Noviji Apple procesor

Najbolje u vezi s „budžetskim“ iPhone modelom je što ima isti procesor kao iPhone 11, što znači da će još neko vreme moći da podnosi nove funkcije. U pitanju je A13 Bionic čip, zahvaljujući kojem iPhone SE raspolaže solidnom snagom za svakodnevne operacije. Uprkos tome korisnici žude za novijim procesorom, na primer za A15 Bionic čipom koji ima iPhone 13, mada se mnogi slažu da bi i A14 Bionic napravio razliku.

A13 Bionic je ipak dovoljan za uobičajene radnje, poput proveravanja mejlova, čitanja vesti, igranja igara i snimanja fotografija, ali su poboljšanja uvek dobrodošla, posebno ako se ima u vidu da se tehnologija menja iz dana u dan.

Podrška za 5G

Istina je da nam 5G kompatibilnost nije potrebna odmah, budući da su brzine trenutno slične kao kod 4G LTE mreža. Novi standard je ipak postao uobičajen za nove modele pametnih telefona, koji nisu skuplji od onih koji nemaju 5G, kao što je to bio slučaj 2019. godine. Ako bi novi iPhone SE sa novijim čipom dobio i 5G podršku, to bi osiguralo duže trajanje, te sprečilo da telefon zastari za dve do tri godine.

Jača baterija

iPhone SE nije samo najpovoljniji Apple model, već i najtanji, što znači i manju bateriju u odnosu na druge. Prema specifikacijama baterija kod povoljnijeg modela može da potraje do 13 sati, dok su skuplji modeli bolji – iPhone 13 bi trebalo da traje 19, a iPhone 11 i 12 do 17 sati. Kompanija je poboljšala vek baterije kod nekih drugih manjih iPhone modela, pa kod iPhone 13 Mini na primer traje 17 sati.

Korisnici ipak tvrde da iPhone SE baterija može da izdrži oko dan i po s jednim punjenjem, što i nije tako loše, ali to naravno varira u odnosu na to kako i koliko se telefon koristi.

iPhone SE 3 Izvor: Smart Life/ @TT Technology

Da Touch ID ostane

iPhone SE je jedini Apple model koji Touch ID senzor za otisak prsta još uvek drži u home tasteru. Mnogima to odgovara više nego Face ID, jer je jednostavnije. Noviji Android telefoni imaju obe opcije, a neki izveštaji ukazuju na to da Apple radi na skeneru za otisak prsta koji bi trebalo da se nađe ispod displeja, te da stigne na premijum iPhone modele. Korisnici se nadaju da će i iPhone SE zadržati svoj Touch ID.

Više prostora za skladištenje

iPhone prostor za skladištenje se sa 64 GB popeo na 128 GB sa iPhone 13 telefonom, što je poželjno unapređenje i za iPhone SE. Više prostora znači i veću cenu, ali se 128 GB već smatra standardom, a taj prostor je stigao i na neke uslovno rečeno povoljnije modele – na primer na Samsung Galaxy A42 5G od 350 dolara, te na Google Pixel 5A 5G koji košta 450.

Sve ove izmene su još uvek samo želje, ali se mnogi nadaju da bi Apple mogao da ih čuje i donese bolji iPhone SE, ako ne sledeći, onda neki naredni.