Evropska komisija je još pre nekog vremena najavila da će od svih proizvođača elektronskih uređaja zahtevati da prihvate USB-C kao jedini standard za punjače, i to do sredine 2024. godine.

Izvor: smartlife/@deep

Budući da je univerzalni USB-C priključak već stigao na iPad i Mac uređaje, svi žele da ga vide i na iPhone telefonima.

Jedan student sa švajcarskog Univerziteta EPFL je još prošle godine preradio iPhone X telefon, te mu ugradio USB-C priključak, što je privuklo pažnju onih koji žude za ovom promenom – model je kasnije prodat na platformi eBay za čitavih 86 hiljada dolara.

Taj događaj je poslužio kao inspiracija slovačkoj kompaniji DEEP, koja je nedavno Lightning priključak u okviru Apple premijum modela iPhone 12 Pro Max zamenila s USB-C priključkom i time omogućila punjenje baterije preko ovog standarda, umesto samo Apple punjačima.

Uređaj je testiran, te je utvrđeno da radi, pa sa sigurnošću može da se kaže da su ga stručnjaci iz kompanije DEEP uspešno modifikovali i omogućili da funkcioniše s USB-C priključkom.

GSM Arena piše da se korisnici već dugo pitaju zašto Apple ne doda USB-C priključak na iPhone telefone, te se ističe da bi im dobrodošao jedan univerzalni kabl koji bi mogli da koriste za sve svoje uređaje. Modifikovani iPhone 12 Pro Max je primer da je to moguće, budući da na njemu bez problema radi iTunes, može da se poveže na Mac, te da se napuni pomoću USB-C porta.

Pogledajte kako je tekla modifikacija:

prvi iphone 12 sa usb-om Izvor: DEEP s.r.o.

iPhone 12 Pro Max je kao i njegov prethodnik završio na platformi eBay, što znači da ga je moguće kupiti. Budući da je iPhone X s USB-C priključkom postigao neverovatnu cenu, pretpostavlja se da će se isto dogoditi i ovaj put.

