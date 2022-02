Ograničite pristup vašim podacima ne samo kompaniji Google, nego i kompanijama sa kojima internet gigant sarađuje.

Mnogi Android korisnici poželeli su da na svom telefonu imaju opciju kakvu ima iPhone - App Tracking Transparency (ATT).

Reč je, za neupućene, o blokiranju praćenja svima kojima korisnici ne daju pristanak na to, uključujući najveće kompanije kakve su Meta, koja je čak ispala iz Top 10 najvrednijih kompanija između ostalog i zbog toga, Google, Instagram, Facebook i druge.

Iako je Google tek najavio da će automatski zaustaviti praćenje korisnika zbog ciljanog oglašavanja bez njihovog pristanka, to će se desiti za do dve godine, kada kompanija sprovede u delo sve što je zamislila i što pre otpočinjanja nove prakse mora da se podesi.

Iako se Google slaže da je ATT sa Apple uređaja neophodan kako bi se stalo na put nekontrolisanom usisavanju korisničkih podataka putem Android telefona, prelazak na novi model tek je najavljen, a put će biti veoma dugotrajan.

Da ne biste čekali godinama da vas Google pita da li želite da vas prati ili ne na Android telefonu, uradite sledeće - izbrišite svoj jedinstveni ID za oglase!

Ovo ne znači da ćete videti manje reklama (ne!), ali znači da će reklame biti plasirane nasumično, bez prikupljanja podataka o vama i serviranja onoga što vas zanima. To znači i da ćete imati više posla da pronađete nešto što vam se sviđa, ali vas neće pratiti ni Google, a ni kompanije saradnice (makar bi tako trebalo da bude).

Kako isključiti ID oglasa za Android

Da biste obrisali svoj ID za reklame, koji je ličan i poseban za svakog korisnika, pratite Android putanju: Settings >Privacy >Ads >Delete advertising ID.

Ako još uvek ne vidite ovu opciju, onda ona na vašem telefonu nije još uvek aktivna, ali ne brinite - od 1. aprila brisanje ID-ja korisnika za oglase biće moguće apsolutno svim korisnicima od Android 5.0 verzije do najnovije Android 12. Kad smo već kod Android 12 korisnika - svi koji imaju najnoviju verziju softvera u istom meniju treba da potvrde i opciju Opt out of Ads Personalization kako bi se na još jedan način osigurali da ih Google i kompanije uključene u oglašavanje ne prate.

Kako isključiti ID oglasa na HMS-u

Huawei Mobile Services korisnici EMUI 10, EMUI 11 i EMUI 12 softvera mogu već sad da se isključe iz svih opcija za oglašavanje koristeći putanju Settings > HMS Core > Ads > Disable Personalised Ads. U istom meniju resetujte ID za reklame i onemogućite prikupljanje statistike ID-ja reklama.

Sva objašnjenja data su i u našim galerijama slika.