Prevare na Fejsbuku i Instagramu sve su češće, a stručnjaci za bezbednost su objasnili kako funkcionišu i dali nekoliko zaista strašnih primera.

Koje su najčešće prevare preko Fejsbuka i Instagrama u Srbiji, i kako je jedna žena ostala bez 100.000 evra i morala da proda kuću, samo zato što je nasela na jednu od njih? To su u Jutarnjem programu objasnili IT stručnjak Vojislav Rodić i Milan Maglov, konsultant i ekspert iz oblasti digitalnog marketinga.

Sve češće korisnici dobijaju ovakvu poruku, sa profila osobe koju zaista poznaju, što je novitet. U poruci piše da osoba navodno ne može da upotrebi karticu za bankomat niti bankovnu aplikaciju koju ima, pa traži "malu uslugu" - slikanu karticu sa obe strane, pa će vratiti novac. Ranije su se takve poruke slale sa nepoznatih adresa, a sada ćete pomisliti da vam zaista piše neko koga znate. I ako nasednete, odoše pare!

Haker ili više njih "zauzmu" profil prave osobe a onda njenim prijateljima šalju ovakvu poruku. Žrtva nasedne i pošalje podatke sa kartice, koja potom ekspresno bude očišćena od sredstava. I to nije sve!

"Najviše se mi plašimo hakera koji će to uraditi na najmodernije načine, a to je najređe. Najčešće sami nesvesno damo svoje podatke. Postoje složenije priče, recimo bračni par želi da ide u inostranstvo. Stupe u kotnakt sa agencijom, telefoniraju, skupljaju dokumentaciju. I onda treba da popune formular a loguju se na neki link koji su dobili, gde piše da ostave podatke sa Fejsbuk profila. Često vam mnogi servisi nude da ili otvorite novi nalog, ili upotrebite postojeći Gugl ili Fejsbuk nalog, a tu mrežu koristi 3,5 milijardi ljudi. Posle par minuta vam je blokiran pristup nalogu i cela prethodna priča, gde ste vi bili uljuljkani obimom, profesionalnošću, navodnom prilikom za rad u inostranstvu, sve je služilo prevari"; objasnio je Rodić.

Neko će reći, pa šta ima da se ukrade s mog profila, slike sa rođendana i letovanja? Ali vaš profil postaje oružje za dalje prevare.

"Vi ćete reći, nemam ništa bitno na profilu, ali i nije to poenta. Vaš nalog će se koristiti za dalju prevaru. Hakeri zato i ne otvaraju nove, lažne naloge iako je to lako. Važno je da se ukrade nalog koji postoji godinama, ima interakciju, prijatelje... Jer čim vi vidite nalog koji postoji par meseci, sa par slika i malo prijatelja, biće vam sumnjiv. A pravi profil, kada ga preuzmu, blokiraju prijatelje i počnu da ga koriste za prevaru uz pomoć neke usluge ili proizvoda. Pa, meni su se obraćale navodne žene iz američke vojske, to je trajalo par meseci. Pa sve predsednici i članovi upravnih odbora banaka iz jugoistočne Azije", opisao je Rodić neke od prevara.

"Sećate li se kako su pre 40 godina izgledale prevare? Priđe vam neko na stanici autobusa, ili u vozu. Pa započnete priču, sve mu kažete ko ste i šta ste. Pa se požalite, skupljate za kombajn, ali su delovi skupi. A ta osoba kaže da je šurnjaja upravnika Carine i da će vam sve srediti, naravno za novac. Sada nasuprot vas nisu takvi pojedinci, već čitave organizacije, oni imaju i stručnjaka za IT i psihologe, isplati im se da budu organizovani", rekao je on.

Na Instagramu se sve i svašta poklanja, kao dobili ste nešto i traže podatke da vam pošalju.

"Iznenađujuće je koliko su ljudi naivni, ali ne treba previše da ih krivimo jer sve deluje realistično. S druge strane, dešava se da bude čudno sve to i napisano, ali ljudi ipak 'padnu'. Često i pojedinci, pa i influenseri ili brendovi, nešto poklanjaju. Trend je da se odmah kada vide tako nešto, naprave profil kao vaš, dodaju neku crticu, stave vašu sliku i ljudima koji su učestvovali u poklanjanju šalju poruke direktno. Dobar dan, vi ste dobitnik, ako želite da primite nagradu, pošaljite nam te podatke. Ili daju link, gde se u nekom momentu traži kartica. Kako neko padne na to?! Kako da karticu", zapitao se Maglov.

"Iz mog iskustva, to su malo starije generacije, možda je prilika da pošaljemo poruku - ne radite to nikako. Mora i banka malo da edukuje, kada vam daje karticu, da je nikome ne dajete. Trebalo bi da uz prvu karticu stigne upozorenje koje će vas zaštititi. Na Fejsbuku se slično dešava, imam slučaj jednog mladog čoveka, njegova majka je dala 100.000 evra preko Fejsbuka, tokom godinu dana. Ulaže žena, misli da su to kriptovalute, francuske banke... Dobila je ona i pasoš te osobe, s kojom komunicira, te prevare su toliko uverljive! Čuli su se i telefonom, on objašnjavao da je sad super trenutak za investiciju. Pomisli neko, uložiću 500 evra a dobiću dve hiljade. I posle godinu dana vi ste u vrzinom kolu, žena je prodala kuću da bi povratila novac. Umeju ljudi da budu jako ubedljivi, ma umeju da budu i neubedljivi pa će im neko poverovati", rekao je on.

Kako se žaliti ili tužiti, šta uopšte možemo da uradimo? Na pitanje da li počinioce možemo naći preko IP adrese, Rodić odmahuje rukom.

"Zna li prosečan korisnik sopstvenu IP adresu? Ne zna. Mora da se ide u Odeljenje za visokotehnološki kriminal. Zavisi kakva je prevara i koliko je prošlo vremena. Postoji još jedna klasa prevara, a to su ljubavne, nije to za mlade i zaljubljive. Javio mi se čovek malo mlađi od mene, majka mu je vrlo stara, imala je navodnu ljubavnu vezu preko Interneta. Pa ti voliš ovo, ja ono, nedeljama i mesecima se dopisuju, dogovaraju viđanje, upoznavanje. Odjednom taj partner navodno pokraden u putu, ostao bez novca, pita je l' može da mu se pošalje 500 evra pa da reši problem. I radi to sa ko zna koliko ljudi", rekao je on.

"Ako vam neko piše sa profila vašeg prijatelja, i sumnjivo vam je, pa pitajte ga nešto. E, kako nam se zvala učiteljica u osnovnoj? I vidite kako će da reaguje. Ako krene da vas optužuje da ste paranoični, ali ne odgovori na pitanje... Preko Interneta, uvek budite nepoverljivi čak i prema onima koji izgledaju kao vaši prijatelji", kazao je on.

"Najosnovniji savet je zaista, ne dajte nikome karticu i njene podatke, ni prijateljima, ni mami ni tati", rekao je Maglov i nasmejao se.

"Kada vam neko šalje link pa da se vi logujete podacima sa profila, to vam nikada Fejsbuk i Instagram tražiti. Dešava se, bude uverljivo, taj link i stranica na koju vodi izgleda kao Fejsbuk. Ali URL izgleda drugačije, što mnogi ne primete. Stigne vam i mejl kao od Fejsbuka, a adresa je vidno lažna. Nekada jesu uverljivi, ali gledajte gde kucate svoju lozinku ili podatke kartice, jer je jako opasno ako ih date pogrešnim ljudima", zaključio je on.