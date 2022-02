Korisnici koji požele promene, poruke mogu da organizuju onako kako im najviše odgovara, a na taj način stiču veću kontrolu nad komunikacijom koju obavljaju preko ove platforme.

Izvor: Smart Life/Stephen Phillips on Unsplash

Gmail nudi više različitih načina za podešavanje izgleda sandučeta, tako da svaki korisnik može da ima i po nekoliko naloga koji izgledaju potpuno drugačije.

To znači da svi pristigli mejlovi mogu da se prikazuju na više načina – u formi dugih listi, mogu da budu podeljeni u grupe u okviru odvojenih tabova, te na pročitane i nepročitane poruke.

Vlasnici koji požele promene, poruke mogu da organizuju onako kako im najviše odgovara, a na taj način stiču veću kontrolu nad komunikacijom koju obavljaju preko ove platforme.

Do nekih uskoro stiže i potpuno izmenjeni Gmail, pa će do onih koji imaju poslovne naloge doći već u februaru, dok će ostali moći da ga vide do kraja juna 2022. godine, u paketu s novim dizajnom.

Oni koji bi da svoje naloge izmene pre naznačenog roka, to mogu da učine ako kliknu na ikonicu u obliku zupčanika u gornjem desnom uglu ekrana, nakon čega će se otvoriti “Quick settings” meni. Tu se menjaju brojne stvari, poput razmaka između mejlova, tipa inboxa i načina na koji se poruke otvaraju. Kada se klikne na “see all settings“, dobija se još više opcija.

Opcije koje su u vezi s izgledom i sortiranjem pristiglih poruka nalaze se u Inbox tabu, a pored sekcije Inbox type može da se klikne na padajući meni u kojem se nalaze “Default” – ređa mejlove u vertikalne tabove, “Important first,” “Unread first” i “Starred first” od kojih svaka može da podeli inbox u dve horizontalne sekcije, te “Priority Inbox” i “Multiple Inboxes” koje mejl dele u do pet različitih kategorija.

Ukoliko se klikne na opciju “Default”, korisnik može da izabere redosled po kojem će se prikazivati različite grupe mejlova – Primary, Social, Promotion, Updates i Forums, a moguće je da se svi mejlovi nađu na jednoj listi, ako se ostavi čekirana samo Primary opcija.

“Important first,” “Unread first“ i “Starred first” su slične opcije, pa mejlove ređaju prema važnosti, po tome da li su pročitani ili ne, ili na vrh postavljaju one koje je vlasnik naloga označio zvezdicom. Uz pomoć Options tastera može da se podesi i koliko će se mejlova pojavljivati u svakoj sekciji (najviše 50).

Kako se menja izgled Gmail inboxa Izvor: Smart Life/ @Tasia Custode

Tu je i podešavanje odvojenog prozora za čitanje mejlova, a preko sekcije “Enable reading pane”, koja omogućava čitanje poruke odmah pored liste drugih mejlova, a korisnik može da izabere i poziciju na kojoj će se poruka otvarati. Ovo je posebno zgodno za one kojima ne prija da izlaze iz inboxa svaki put kad otvaraju neki mejl.

Kada se završi sa svim izmenama, dovoljno je da se klikne na “Save Changes”. Gmail inbox bi nakon toga trebalo da se prikaže onako kako ga je vlasnik zamislio, što je korisno ako se svakog dana dobija veliki broj poruka – najpre zbog toga što olakšava određivanje prioriteta, a otežava da neki mejl ostane skriven i nepročitan.