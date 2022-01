Korisnik čiji je dokument s brojem ’1’ prepoznat kao opasan, dobio je obaveštenje da ne može da zahteva da se fajl ponovo proveri (A review cannot be requeste for this restriction).

Korisnici su ostali zatečeni kada je Google Drive počeo da označava skoro sasvim prazna dokumenta kao ona koja krše autorska prava.

Jedan od obeleženih fajlova, kako tvrdi Drive korisnik koji ga je otpremio na platformu, nije sadržao ništa osim broja ’1’, pa nikome nije jasno koja to autorska prava ova cifra krši.

I drugi korisnici su primetili neobične stvari na Google Drive platformi, a nije retko da se na mestima za čuvanje dokumenata, na društvenim mrežama i u drugim online prostorima, ponašanje korisnika pogrešno shvata i – kažnjava.

Problematični dokument je bio sačuvan u ’CSE 830 Spring 2022/Testcases/Homework3/Q3/output’, pa je moguće da je putanja nekako signalizirala da se radi o kršenju autorskih prava.

I drugi korisnici su podelili slična iskustva, a veliki broj označenih dokumenata je takođe sadržao broj ’1’ i ništa drugo osim toga. Jasno je da ne postoji potreba da se na Drive platformi čuvaju fajlovi s jednim brojem, ali se radi o zanimljivom problemu koji bi mogao da donese i druge komplikacije.

Optužba za kršenje autorskih prava ipak nije ograničena samo na dokumenta s brojem ’1’, jer su obeležavani i drugi fajlovi koji sadrže brojeve. Doktor Kris Džeferson je objavio da su mu označeni fajlovi koji su sadržali brojeve 173, 174, 186, 266, 285, 302, 336, 451, 500 i 833. Neki idu toliko daleko da tvrde da će Google Drive nalozi koji sadrže dokumenta u kojima je samo ’0’ biti trajno brisani, kao što je to slučaj sa onima koji konstantno krše autorska prava.

Još uvek nije poznato šta dovodi do ovog problema. Google je još 2018. godine objavio pravila korišćenja, te mere u borbi protiv piraterije, ali nema detalja o tome kako algoritmi tretiraju sadržaje na platformi Google Drive. Moguće je da označeni fajlovi imaju iste oznake (heš funkcije) kao dokumenti koji su zaštićeni autorskim pravima, pa je zbog toga došlo do zabune.

Google Drive tim je na svom Twitter nalogu objavio da su svesni problema i da rade na tome.