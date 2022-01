Tokom održavanja Twitch gejming turnira SquidCraft Games u igri Minecraft izveden je DDoS napad koji je prouzrokovao prestanak rada interneta u celoj zemlji.

Sumnja se da je plan iza DDoS napada bio da se spreče takmičari iz Andore da osvoje turnir, na kojem nagradni fond iznosi 100.000 dolara.

SquidCraft Games je Twitch striming turnir nastao po ugledu na Netflix seriju Squid Game i njenoj emulaciji u Minecraft svetu. Sam turnir, koji se završava 26. januara je bio veoma uspešan, sa preko milion gledalaca u drugog dana, a igre su oponašale one iz serije, sa sve sistemom eliminacije (nešto humanije doduše).

Značajni deo od 150 takmičara, koliko ih je učestvovalo bio je iz Andore, a DDoS napadi su prouzrokovali gubitak veze, dok su se igrači i gledaoci stalno povezivali i isključivali. Prve dve igre "green light, red light" (zeleno svetlo, crveno svetlo i "hide and seek" (žmurke) su održane besprekorno, dok je “cookie game” (igra sa kolačićem) suspendovana zbog problema organizatora.

ℹ️ Confirmed: Internet disruption registered on #Andorra Telecom (AS6752) on Saturday evening; the incident is attributed by the state telco to a DDoS attack targeting the high-stakes #SquidCraftGames Minecraft Twitch competition, resulting in the elimination of Team Andorra pic.twitter.com/RCsJu2DYpH