Koji operativni sistem imaju Huawei telefoni - imamo dokaze!

Izvor: SmartLife / Huawei / Harper's Bazaar

Kad je na naše tržište stigao Huawei nova 9 bili smo jedini koji smo vam preneli poruku s premijere iz Beča kako je i trebalo - ovo nije HarmonyOS uređaj!

Ispostavilo se da HarmonyOS nema još uvek nijedan globalno dostupan Huawei telefon, kako u Srbiji, tako i u ostatku sveta.

Ipak, osim što smo znali da se noviji Huawei telefoni zasnivaju na EMUI 12 korisničkom okruženju, koje menja osećaj korišćenja dovoljno da softver izgleda sveže, ali ga istovremeno čini i dovoljno poznatim, o tačnoj Android verziji nismo znali ništa konkretno, a većina benchmark aplikacija nije izbacivala verziju operativnog sistema.

Pretpostavljali smo da se radi o Android 11 operativnom sistemu, u šta su mnogi sumnjali zbog aktuelnih restrikcija prema kompaniji Huawei. Ipak, ispostavilo se da smo i za to bili u pravu:

Huawei nova 9 i svi ostali telefoni Huawei kompanije, među kojima su Huawei 8i, a uskoro i Huawei P50 Pro i Huawei P50 Pocket u osnovi su Android 11 uređaji sa EMUI 12 korisničkim okruženjem.

Ovo smo potvrdili na sasvim neobičan način - HBO Go aplikacijom. S obzirom na to da je na Samsung Tizen televizorima ukinuta podrška za HBO Go aplikaciju, instalirali smo je na aktuelne Huawei Mate 40 Pro i Huawei nova 9 telefone koji su trenutno kod nas, i jedan je pokazao Android 10 OS u sistemu aplikacije (Mate 40 NOH-NX9) i Android 11 OS (nova 9 NAM-LX9).

To znači da je kompaniji Huawei dozvoljeno, suprotno dosadašnjim uveravanjima nekih medija, da normalno upravlja novim Android operativnim sistemima tj. novim verzijama OS-a, ali verovatno sa određenom vremenskom zadrškom u odnosu na druge kompanije. Trenutno je na našem Huawei Mate 40 Pro telefonu aktivna zakrpa za decembar, dok je na Huawei nova 9 primenjena bezbednosno-sigurnosna zakrpa za prošli mesec. Ovo je, takođe pokazatelj da kompanija ima pristup i drugom vrlo važnom delu unapređenja operativnog sistema, pa svi koji koriste Huawei Mobile Services telefone, a koji nemaju Google, nemaju ni razloga za brigu.