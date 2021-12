Prvi džepni telefon na preklop kompanije Huawei sa savitljivim ekranom predstavljen u Kini.

Izvor: SmartLife / Huawei / Harper's Bazaar

Za sada nema naznaka da će Huawei P50 Pocket naći put izvan Kine, ali kako nam početkom godine stiže regularna Huawei P50 serija, ne bismo se kladili da se slično neće dogoditi i sa džepnim izdanjem ova popularne serije telefona.

Najzanimljivija opcija novog preklopnog telefona, osim što se preklapa (očigledno), jeste savitljiv ekran, koji je do sada bio deo isključivo Huawei Mate X serije pametnih telefona.

Spoljašnji ekran, odmah ispod kružno postavljenih kamera, je prvo što ćete videti na ovom telefonu - dijagonale je jedan inč (2,54 centimetra) i savršeno se uklapa za obaveštenja, poruke, widget-e, kao i navigaciju i druge aplikacije.

Ekrani podržavaju prebacivanje interfejsa s jednog na drugi, tako da aplikacije možete pokrenuti na jednom, otvoriti ili zatvoriti telefon i nastaviti da ih koristite na drugom - ovo važi i za mobilno plaćanje, koje može da se obavi preko spoljašnjeg ekrana i kamera, bez potrebe da se telefon otvara ili pokreće aplikacija za plaćanje.

Unutrašnji ekran ima dijagonalu 6,9 inča i povećanu rezoluciju - 2.790 x 1.188 piksela - sa osvežavanjem slike od 120 Hz i klasičan 21:9 odnos stranica. OLED matrica formira 442 ppi i to čini ovaj preklopni telefon posebnim od svih drugih trenutno dostupnih. Ne zaboravimo da pomenemo i to da je spoljašnji ekran takođe OLED i da ima rezoluciju od 340 x 340 piksela (328 ppi).

Kamere telefona spolja su prilično moćne za ovu kategoriju uređaja. Glavna je rezolucije 40 MP, optike f/1,8 sa širokougaonim sočivom i PDAF i Laser autofokusom. Uz nju je ultraširokougaona, rezolucije 13 megapiksela i optike f/2,2 sa uglom snimanja od 120 stepeni. Treća je namenjena korekciji i boljoj reprodukciji boja, a rezolucije je 32 megapiksela. Njene specifikacije su optika f/1,8 i takozvani spektrum senzor.

Izvor: SmartLife / Huawei / Harper's Bazaar

Unutra je selfi kamera u kružnom isečku na sredini ekrana, čija je rezolucija 10,7 megapiksela, sa f/2,2 optikom i ultraširokim senzorom.

Telefon je težak svega 190 grama, tanak 7,2 milimetara rasklopljen i 15,2 milimetra sklopljen, bez prostora između gornjeg i donjeg dela i sa novom, ojačanom Huawei šarkom, koja može da se postavi u više položaja tokom korišćenja.

Baterija je kapaciteta 4.000 mAh, puni se brzonom od 40 vati i podržano je i bežično punjenje do 15 vati, uz punjenje drugih uređaja bežično (brzina je do pet vati). Podržan je Bluetootv v5.2, svi Wi-Fi standardi, uključujući i Wi-Fi 6, GPS (sa do tri band podrškom, i to A-GPS, GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) i NavIC sistemima), USB Type-C priključak, NFC, izmenjivu memoriju putem NM Huawei kartica, Dual SIM podršku i skener otiska prsta sa strane uređaja.

Huawei P50 Pocket dolazi sa 8 ili 12 GB RAM, sa 256 ili 512 GB memorije, uz Snapdragon 888 4G čipset i HarmonyOS 2.0 operativni sistem.

Telefon je dostupan u staklenoj verziji, u beloj i crnoj boji po ceni od 1.250 evra, kao i u premijum zlatnoj i srebrnoj aluminijumskoj verziji po ceni od 1.500 evra.

Pogledajte i koliko je lep Huawei P50 Pocket:

HUAWEI P50 Pocket Smart Cover Screen VIDEO Izvor: Huawei Mobile