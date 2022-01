Student iz Indonezije zaradio je preko 1 miliona dolara prodajući svoje selfije kao NFT na OpenSea platformi.

Sultan Gustaf Al Gozali studira informacione tehnologije i poreklom je iz grada Semarang u Indoneziji. On je između svoje 18. i 22. godine pravio selfije kako bi mogao da prati svoj put od početka studija do završetka. Više od 1000 fotografija je konvertovano u NFT.

Da podsetimo, NFT je skraćenica od Non-Fungible (nezamenjivi) token. Nezamenjivi token znači da je jedinstven i da se ne može zameniti nekim drugim, za razliko od na primer bitcoin-a, koji je zamenjivi token - kada zamenite jedan bitcoin za drugi i dalje ćete imati jedan bitcoin. Kada zamenite jedan NFT za drugi, imaćete potpuno drugu stvar. NFT takođe omogućava digitalno vlasništvo nad nečim, bilo da je u pitanju umetničko delo, virtuelna jahta, selfi ili Pokemon kartica.

Gozali je postavio inicijalnu cenu od 3$ za svoje selfije, ne očekujući porast interesovanja od strane ozbiljnih kupaca. Jedino što je Gozali zamolio kada je odlučio da monetizuje svoje selfije je sledeće:

"Možete da radite šta god želite sa slikama, ali vas molim da ne zloupotrebljavate moje fotografije, jer će moji roditelji biti veoma razočarani u mene. Verujem u vas i molim vas da dobro brinete o mojim fotografijama."

Potpuno suprotno očekivanjima, jedan od popularnih kripto investitora objavio je da je kupio Gozalijeve NFT-ove, nakon čega su cene prosto eksplodirale. Jedan od Gozalijevih NFT-ova prodat je 14. Januara za 0,247 ETH (oko 800 USD u vreme prodaje). Nakon toga cena je rasla, da bi dostigla 0,9 ETH (oko 3000 USD) po NFT-u, a Gozali je zaradio preko 332 ETH vrednih preko 1,1 milion dolara.

Gozali se takođe potrudio da personalizuje svoje NFT-ove dodajući informacije uz svaki selfi, što svaki NFT čini jedinstvenim i retkim, pa samim tim i diže cenu. Neki od njegovih kupljenih NFT-ova sada se prodaju po neverovatnim ciframa od skoro 900 ETH, odnosno blizu 3 miliona dolara!

every #NFT photo I take has a story behind



This photo was taken during the second corona vaccine https://t.co/pZfJKoKuc9