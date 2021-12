Druga najpopularnija kritpovaluta na svetu sprema se za velike promene, ali rudari nikako ne odustaju i čini se da će do poslednjeg trenutka kopati novčiće kako bi povratili investiciju i zaradili nešto preko toga.

Prema poslednjim pokazateljima, izgleda da će Ethereum rudarenje postati neisplativo mnogo pre nego što se ova mreža prebaci na novu generaciju blokčejna - Ethereum 2.0. Da podsetimo, Ethereum 2.0test mreža je nedavno puštena u pogon, i očekuje se da će se konačno spajanje desiti u narednih 6 do 12 meseci (po dosadašnjem iskustvu, pre za 12 meseci).Ono što je malo ko očekivao je da će rudari naići na nove probleme i mnogo pre toga. Sa rastom cene Ethereum novčića porastao je i broj rudara koji žele da ugrabe još malo kolača, dok je to još moguće. Nažalost, sa porastom broja rudara i sve većom snagom mreže, raste težina kopanja, odnosno opada isplativost, pa je sada umesto prosečnih 6 do 10 meseci potrebnih da isplatite svoje mašine, sada potrebno preko 20 meseci ukoliko ste kupili neke od grafika RTX 30 serije.