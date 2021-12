Petnaest dana – petnaest šansi da dodate petnaest novih igara u svoju biblioteku završava se danas, a Epic Games je odlučio da vas časti i to kako: Tri odlične Tomb Raider igre su besplatne do 6. januara.

Izvor: SmartLife / Steam

Nakon uzbudljivih 14 dana i igara vrednih 380 dolara, za petnaesti dan Epic je spremio poslasticu – tri Tomb Raider igre: Tomb Raider GOTY, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration i Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ukupne vrednosti 90 dolara, što sve zajedno iznosi čak 470 dolara, odnosno skoro 400 evra.

Petnaesti dan označava i kraj promocije i ova trilogija igara će biti besplatne za preuzimanje do 6. januara 2022. kada se Epic vraća na stari raspored – jedna igra nedeljno, a već je najavljena sledeća koja će biti besplatna od 6. do 13. januara - Gods Will Fall.

Sve tri Tomb Raider igre imaju odlične ocene, a novi talas ovih igara krenuo je 2013. godine, kada je izašao prvi Tomb Raider, da bi smo 2016. godine videli odličan nastavak nazvan Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider 2018. godine.

Vidi opis EPIC BESPLATNE IGRE 15/15: Požurite i pokupite tri nove Tomb Raider igre vredne 90 dolara! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 9 9 / 9 AD

PEGI 18

Imajte na umu da sve igre imaju PEGI 18 rejting, što znači da obiluju nasiljem, psovkama i sadržajem koji nije primeren za maloletnike.

Tomb Raider

Prvi deo prati mladu Laru Kroft koja istražuje intenzivnu priču o svom poreklu i njenom usponu od mlade žene do avanturiste. Naoružana samo sirovim instinktima i sposobnošću da pređe granice ljudske izdržljivosti, Lara mora da se bori da razotkrije mračnu istoriju zaboravljenog ostrva kako bi pobegla iz njegovog nemilosrdnog držanja.

Tomb Raider Izvor: YouTube / IGN

Rise of the Tomb Raider

U drugom delu Lara istražuje Croft imanje u novoj priči "Krvne veze", koje treba da se odbrani od invazije zombija u "Larinoj noćnoj mori". Ubačen je kooperativni Ednurance režim u kojem možete da igrate sa prijateljima. Ovde Lara otkriva drevnu misteriju koja joj stavlja metu na čelu, jer se meša u poslove nemilosrdne organizacije poznate kao Triniti. Nakon toga Lara lovi životinje da bi napravila oružje i tragala za retkim resursima u gusto naseljenim ekosistemima. Igra obiluje gerilskom borbom i grobnicama, zaštitnim znakom Tomb Raider serijala.

Rise of the Tomb Raider Izvor: YouTube / IGN

Shadow of the Tomb Raider

Treći deo je poslednje poglavlje Larinog porekla. Od vas se traži da preživite i napredujte na najsmrtonosnijem mestu na Zemlji, savladate neoprostivo okruženje džungle da biste preživeli i istražite podvodna okruženja ispunjena pukotinama i sistemima dubokih tunela. Nakon toga sledi džungla u kojoj ste brojčano nadjačani i u kojom morate da iskoristite džunglu u svoju korist. Udarite iznenada i nestanite kao jaguar, koristite blato kao kamuflažu (kao Arnold Švarceneger u Predatoru). Pred vama su i mračne i brutalne grobnice, strašnije nego ikada ranije, pune izazova i smrtonosnih zagonetki.

Shadow of the Tomb Raider Izvor: YouTube / IGN

Šta vam treba da igrate Tomb Raider

Sistemski zahtevi rastu od prve do treće igre, ali računajte da ćete uživati u igrama sa jačim Core i5, odnosno Core i7 procesorom, 8 ili više GB RAM i grafikom poput GTX 1060 ili Radeon RX 580.

Šta ste propustili

Podsećamo i da je prvog dana Epic poklanjao Shenmue III, drugog Neon Abyss, trećeg - post-apokaliptičnu pucačinu iz trećeg lica pod nazivom Remnant: From the Ashes, a četvrtog detektivsku misteriju The Vanishing of Ethan Carter. Petog dana na tapetu je bio beskonačni haos Loop Hero univerzuma, šestog Second Extinction u kojoj pokušavate da počistite Zemlju od dinosaurusa, sedmog Mutant Year Zero: Road to Eden, potezna, post-apokaliptična šunjalica. Osmog dana je stigao Vampyr, jedna posve drugačija priča ovog žanra, devetog Pathfinder: Kingmaker, dok smo desetog dobili odličan Prey. Jedanaesta po redu je neobična igra Control – igra za odrasle, dvanaesta Mages of Mystralia, trinaesta vesela selidba s naslovom Moving Out i Salt and Sanctuary pretposlednjeg dana.

Kupon od 10 dolara kao poklon

Ne zaboravite da je na početku rasprodaje svakome na Epic nalog dodat kupon u vrednosti od 10 dolara, koji se automatski primenjuje na vašu sledeću kupovinu od 14,99 dolara pa naviše. Važi do 6. januara 2022. godine, pa imajte na umu da će, ako neka lepa igra koju čekate bude na popustu, imati dodatni popust od 10 dolara.

Da biste preuzeli igre dovoljno je da se ulogujete na Epic Games i posetite stranice igara: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider.