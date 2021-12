Salt and Sanctuary inače košta oko 16 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 30. decembra u 17h.

Izvor: Smart Life/ Steam

Igrač Salt and Sanctuary počinje skoro potpuno praznih ruku – osim nekoliko veština, koje dobija s klasom koju izabere i par uvodnih rečenica, nema ništa drugo.

Nakon što pobedi u borbi s čudovištem koje kao da je izašlo iz Lavkraftovog horora, te preživi brodolom, talasi ga izbacuju na obalu bezimenog ostrva.

Cilj nikada nije jasno naznačen, pa je odmah jasno da je junak tu da istražuje i otkriva i tako dođe do poente misije.

Svet u igri Salt and Sanctuary izgleda mnogo veći nego što jeste, a najviše zbog nedostatka komunikacije s drugima.

Da bi saznao šta se dogodilo igrač mora da uloži napor – jedva da postoji neko ko će mu otkriti tajne i zadati zadatke. Na putu će sresti tek nekoliko likova koji ne učestvuju u igri (NPC), pa će s njima moći da prodiskutuje o istoriji sveta u kojem se zatekao, nakon čega može nešto i da sazna. Misterija igri dodaje sloj koji izaziva osećaj zadovoljstva i pojačava avanturu, jer izgleda kao da niko nikada pre nije kročio na ovo izgubljeno ostrvo.

Salt and Sanctuary inače košta oko 16 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 30. decembra u 17h.

Vidi opis EPIC BESPLATNE IGRE 14/15: Salt and Sanctuary – veliki svet na bezimenom ostrvu Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Salt and Sanctuary Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsećamo i da je prvog dana Epic poklanjao Shenmue III, drugog Neon Abyss, trećeg - post-apokaliptičnu pucačinu iz trećeg lica pod nazivom Remnant: From the Ashes, a četvrtog detektivsku misteriju The Vanishing of Ethan Carter. Petog dana na tapetu je bio beskonačni haos Loop Hero univerzuma, šestog Second Extinction u kojoj pokušavate da počistite Zemlju od dinosaurusa, sedmog Mutant Year Zero: Road to Eden, potezna, post-apokaliptična šunjalica. Osmog dana je stigao Vampyr, jedna posve drugačija priča ovog žanra, devetog Pathfinder: Kingmaker, dok smo desetog dobili odličan Prey. Jedanaesta po redu je neobična igra Control – igra za odrasle, dvanaesta Mages of Mystralia, a trinaesta vesela selidba s naslovom Moving Out.

Salt and Sanctuary Izvor: Smart Life/ @PlayStation

Ne zaboravite da je na početku rasprodaje svakome na Epic nalog dodat kupon u vrednosti od 10 dolara, koji se automatski primenjuje na vašu sledeću kupovinu od 14,99 dolara pa naviše. Važi do 6. januara 2022. godine, pa imajte na umu da će, ako neka lepa igra koju čekate bude na popustu, imati dodatni popust od 10 dolara.