Za razliku od fizičkih prodavnica, online poslovanje se suočava sa izazovom obezbeđivanja kvalitetnog korisničkog iskustva poput onoga koje korisnici imaju kada kupuju u radnjama, međutim, postoji rešenje i za to.

Izvor: SmartLife / Unsplash / John Schonbrich

Doba pandemije nateralo je većinu biznisa da se potpuno prebace na online, ili da unaprede postojeće online poslovanje kako bi povećali broj online kupaca. Prilagođavanje promenama donelo je svoje izazove, među kojima je možda i najbitnije kako da se unapredi online korisničko iskustvo, tako da ono bude sličnije onome u fizičkim radnjama.

Drugačije ponašanje prilikom kupovine, drugačiji pregled proizvoda i drugačije navike zahtevaju novu digitalnu strategiju kako bi online poslovanje bilo uspešno i izdvojilo se u moru drugih koji se bore za pažnju kupaca.

Jedna od prednosti e-commerce platformi je što su dostupne 24/7 365 dana godišnje i što posetioci mogu da kupuju kad god im odgovara, očekujući visok nivo korisničkog iskustva u svakom trenutku.

Kupovina iz kreveta

Izvor: SmartLife / Pexels / Andrea Piacquadio

Sa druge strane, proces kupovine je danas kompleksniji nego ikada, jer kupci žele interakciju sa brendovima online i offline, čak i pre samog procesa kupovine. Ovo od prodavca zahteva podjednako kompleksan pristup, kako bi privukao kupce do svoje radnje. Bilo da se radi o online pretrazi, štampanom oglasu, blog postu, baneru na sajtu, promociji na društvenim mrežama ili email kampanji, prodavac mora da upravlja velikim brojem podataka opšteg tipa, ali i personalizovanim podacima za svakog potencijalnog kupca na svakom koraku njegovog puta.

Jedan od alata koji omogućava dobru organizaciju proizvoda, analizu podataka, organizaciju aktivnosti i povezivanje sa korisnicima na najbolji način je SAP Commerce Cloud platforma. Ona obezbeđuje uvid u jedinstvene potrebe i želje svakog posetioca, pružajući personalizovana iskustva na svakom koraku korisničkog puta, od akvizicije do zadržavanja.

Korišćenje SAP Commerce Cloud platforme omogućava da upoznate svoje kupce, saznate kako razmišljaju, šta traže i šta su kupovali, kako bi dobili personalizovane ponude kojima ćete pogoditi pravo u centar njihovih želja.

Ključna stvar SAP Commerce Cloud platforme je njen omnichannel pristup – smeštanje kupca u centar svih dešavanja, omogućavajući mu komfor u procesu kupovine, bez obzira da li vašem sajtu pristupa preko pametnog telefona, tableta ili računara.

SAP Commerce Cloud - pregled rešenja Izvor: YouTube / SAP

Hteli mi to da priznamo ili ne, moderni kupci su drugačiji, i očekuju od prodavca mnogo više od pukog odabira proizvoda i poručivanja. Oni žele da skeniraju QR kod reklame koju su videli u novinama, dođu do vašeg sajta preko pametnog telefona, nastave proces razgledanja tamo gde su stali, za nekoliko dana na svom računaru, i da onda svoje proizvode podignu u najbližoj radnji u vreme kada to njima odgovara.

Obezbeđivanjem kvalitetnog korisničkog iskustva u kojem kupac oseća da se proces kupovine obavlja sa lakoćom na svim platformama je ključ za stvaranje vernog kupca. Pružite svojim posetiocima najbolje i omogućite im da na sajtu osete toplinu fizičke radnje, i da se osećaju posebno u svakom trenutku.