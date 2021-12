Ovo je odlična igra za one koji bi da standardne pucačine osveže novim elementima, a GOG je nudi potpuno besplatno - akcija traje do 29. decembra u 15 časova.

GOG, digitalna prodavnica studija CD Project Red, praznike proslavlja uz zimsku rasprodaju, a na spisku se našla i kompletna igra X-Morph: Defense za PC (European Assault, Survival Of The Fittest, Last Bastion, a tu je i soundtrack).

U pitanju je jedinstvena kombinacija pucačine i odbrambene strategije, pa je stari žanr osvežen novim idejama – igrač dobija ulogu vanzemaljske rase koja je neprijateljski nastrojena prema ljudskom rodu, što je samo po sebi sveže.

Svemirski agresori na Zemlju šalju letelice čiji je cilj da pronađu resurse koji mogu da se eksploatišu, a igrač ima zadatak da ih odbrani od ljudi koji ne daju svoju planetu.

Mala letelica s igračem za upravljačem krstari naokolo i puca na ljudsku vojsku, koja iz trenutka u trenutak postaje sve jača, te postavlja tornjeve koji pomažu u uništavanju Zemlje.

Svaki talas ljudskih vojnika ima šablon napada koji se vidi na mapi, a igrač između akcija ima vremena da postavi tornjeve na one tačke na kojima su borbe najjače. Usput može da se unapređuje, te da stiče nove veštine i ojačava svoju borbenu letelicu. Ljudske jedinice počinju sa slabim četama i tenkovima, ali vremenom potežu sve snažnije oružje.

Ovo je odlična igra za one koji bi da standardne pucačine osveže novim elementima, a GOG je nudi potpuno besplatno. Akcija traje do 29. decembra u 15 časova – da bi se igra preuzela potrebno je da se poseti glavna giveaway stranica, i da se klikne na ‘Yes, and claim the game’. Neophodno je da korisnik ima svoj GOG nalog, pa ako do sada niste – vreme je da ga kreirate.