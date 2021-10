Jedna od najkreativnijih napetih strašnih igara, u kojoj igrate kao beba koja je zarobljena u noćnoj mori iz koje mora da pobegne do svoje mame, besplatna je do 28.10.2021. godine.

Izvor: SmartLife / Steam

Horor avanture iz prvog lica nisu ništa novo, naprotiv, taj tip igara popularan je duže od petnaest godina, a Among the Sleep je igra koja vas umesto u lik nabildovanog, do zuba naoružanog bivšeg marinca, stavlja u pidžamu bebe koja se probudila usred košmara koji nikako da se završi.

Mali i uplašeni

Imate dve godine, probudili ste se usred noći i ništa vam nije jasno. Probudio vas je jeziv zvuk, i jedino što možete da uradite je da potražite mamu i usput vidite šta se sve krije po tamnim ćoškovima vaše kuće.

Among the Sleep je igra koja će vam nakostrešiti dlake na leđima jezivom atmosferom i tenzijom koja je prisutna od početka do kraja. Ovde nema oružja, borbe, pesničanja i jurenja bočica za oporavak zdravlja. Vi ste mali, ranjivi, uplašeni i pokušavate da ustanovite šta se dešava.

Vidi opis A GDE JE MOJA MAMA? Horor avantura u kojoj igrate kao mala beba BESPLATNA na Epic Games Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 7 / 7

Pravljena za igru na konzoli

Ova igra se pojavila za Xbox konzolu 2015. godine i pobrala veliki broj nagrada širom sveta, kako za svoj koncept tako i za mnoge druge aspekte poput najboljeg zvuka u igri, umetničkog dostignuća i još mnogo toga. Sa vrlo visokim ocenama od strane igrača, ukoliko dosad niste imali prilike da odigrate Among the Sleep, Epic Games vam daje priliku da to uradite besplatno. Dovoljno je da se do četvrtka, 28. oktobra ulogujete na svoj nalog i dodate igru u svoju biblioteku, kako bi vam ostala u trajnom vlasništvu.

Among the Sleep Izvor: YouTube / SOEDESCO

Napravite atmosferu

U pitanju je ne previše zahtevna igra koja će raditi super i na novijem tosteru, za razliku od, na primer ultra-zahtevne nove Battlefield igre. Potreban je dvojezgarni procesor, bar 2 GB memorije, isto toliko skladišnog prostora i DirectX 9.0c grafika sa bar 512 MB video memorije. Ne budite lenji i preuzmite Among the Sleep, nećete se pokajati. Jedan besplatan savet: obavezno igrajte noću, sa slušalicama, kako biste uživali u zaista fantastičnoj atmosferi.