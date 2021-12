Ova igra inače košta nešto preko 26 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 27. decembra u 17h.

Izvor: Smart Life/ Steam

Nakon što se Federalni biro u Njujorku suoči s gomilom opasnosti, igrač postaje novi direktor, pa su sve oči uprte u njega, zapravo nju.

Akciona avantura Control je prepuna uzbuđenja, a Remedy Entertainment je više puta pokazao da ima smelosti da napravi visokobudžetne igre u kojima je toliko smelih ideja, da je često neverovatno da su stigle na tržište.

Gejmeri se slažu da je Control najneobičnija od svih, budući da povremeno podseća na Zonu sumraka.

Igrač bez skoro ikakvog uvoda ulazi u „vatru“, te dobija ulogu Jesse Faden koja pokušava de razreši misteriju od pre dvadeset godina.

U prvih petnaest minuta junakinja postaje direktorka biroa, te saznaje da je sve ono u šta nije verovala zapravo tačno. Zadatak joj je da spasi svet, a sve se dešava toliko brzo da je ponekad teško da se održi korak. Igrač dobija određene ruke da luta po gradu i traži rešenja.

Ova igra inače košta nešto preko 26 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 27. decembra u 17h.

Vidi opis EPIC BESPLATNE IGRE 11/15: Control, igra za odrasle VIdeo igra Control VIdeo igra Control VIdeo igra Control VIdeo igra Control VIdeo igra Control Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Smart Life/ Steam Br. slika: 5 5 / 5

Podsećamo i da je prvog dana Epic poklanjao Shenmue III, drugog Neon Abyss, trećeg - post-apokaliptičnu pucačinu iz trećeg lica pod nazivom Remnant: From the Ashes, a četvrtog detektivsku misteriju The Vanishing of Ethan Carter. Petog dana na tapetu je bio beskonačni haos Loop Hero univerzuma, šestog Second Extinction u kojoj pokušavate da počistite Zemlju od dinosaurusa, sedmog Mutant Year Zero: Road to Eden, potezna, post-apokaliptična šunjalica, osmog je stigao Vampyr, jedna posve drugačija priča ovog žanra, devetog Pathfinder: Kingmaker, dok smo desetog dobili odličan Prey.

Video igra Control Izvor: Smart Life/ @gameranx

Ne zaboravite da je na početku rasprodaje svakome na Epic nalog dodat kupon u vrednosti od 10 dolara, koji se automatski primenjuje na vašu sledeću kupovinu od 14,99 dolara pa naviše. Važi do 6. januara 2022. godine, pa imajte na umu da će, ako neka lepa igra koju čekate bude na popustu, imati dodatni popust od 10 dolara.