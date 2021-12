Ova igra inače košta 35 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 26. decembra u 17h.

Dan u kojem bismo se probudili negde u svemiru sigurno ne bi bio običan dan, već uvod u ozbiljnu avanturu.

Tako je i u video igri Prey, budući da se igrač budi na stanici Talos I, koja kruži oko Meseca – godina je 2032, a on je ključni subjekat u eksperimentu koji će zauvek promeniti čovečanstvo.

Kao što to obično biva u igrama, sve krene naopako, pa junak mora da beži i da se koprca ne bi li spasio živu glavu i završio igru.

Stanicu su preplavili neprijateljski nastrojeni vanzemaljci, a igrač se pretvorio u plen – svaka priča o lepim susretima s drugim oblicima života odmah ja pala u vodu.

Igra se u prvom licu i mnogo se puca, a kako bi se zaustavila invazija iz bliske budućnosti. Problematični vanzemaljci se zovu Tifoni (Typhon), a na stanicu su došli kao deo eksperimenta. Namenjeni za eksploataciju i opite koji bi trebalo da promene ljudsku prirodu i čovečanstvo uopšte, vanzemaljci su ljuti s razlogom. Cenu plaća junak koji se tek probudio i nema pojma o čemu se radi.

Što više kopa po mračnim tajnama stanice Talos I, ali i po sopstvenoj prošlosti, igrač upada u sve veće neprilike. Da bi se spasio mora da koristi ono što pronađe – oruđa i oružja. Mora da reaguje brzo, jer sudbina stanice i cele posade je u njegovim rukama.

Ova igra inače košta 35 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 26. decembra u 17h.

Podsećamo i da je prvog dana Epic poklanjao Shenmue III, drugog Neon Abyss, trećeg - post-apokaliptičnu pucačinu iz trećeg lica pod nazivom Remnant: From the Ashes, a četvrtog detektivsku misteriju The Vanishing of Ethan Carter. Petog dana na tapetu je bio beskonačni haos Loop Hero univerzuma, šestog Second Extinction u kojoj pokušavate da počistite Zemlju od dinosaurusa, sedmog Mutant Year Zero: Road to Eden, potezna, post-apokaliptična šunjalica, osmog je stigao Vampyr, jedna posve drugačija priča ovog žanra, a devetog Pathfinder: Kingmaker.

Ne zaboravite da je na početku rasprodaje svakome na Epic nalog dodat kupon u vrednosti od 10 dolara, koji se automatski primenjuje na vašu sledeću kupovinu od 14,99 dolara pa naviše. Važi do 6. januara 2022. godine, pa imajte na umu da će, ako neka lepa igra koju čekate bude na popustu, imati dodatni popust od 10 dolara.