Kako se približava praznički period, tako stižu i dodatni popusti i poklončići, a ovoga puta Epic Games je odlučio da malo promeni pravila igre – umesto dosadašnji sedam dana, sada imate samo 24 sata da zgrabite besplatnu igru.

Praznični popusti na ovoj prodavnici su počeli i prema najavi trajaće sve do 6. januara, a to znači da je vreme da u listu želja ubacite omiljene igre i čekate da cena padne na prihvatljiv nivo. Na popustu do 75% nalaze se naslovi kao što su novi Battlefield 2042, Guardians of the Galaxy, koji smo nedavno testirali, ali i Crysis remaster trilogija, Far Cry 6, Back 4 Blood i mnoge druge.

Ono od čega Epic Games nije odustao su besplatne igre. Umesto dve igre koje su besplatne celih nedelju dana, ovoga puta u pitanju je jedna igra – Shenmue III. Ovo je treći nastavak epske sage o Rio Hazukiju, majstoru borilačkih veština koji je rešio da otkrije misteriju iza ubistva svog oca...

Akcioni RPG otvorenog sveta

Akcioni RPG otvorenog sveta

Shenmue je poznat po tome što je u pitanju igra koja je uspostavila format otvorenog sveta za akcione RPG igre. U pitanju je svet koji izaziva strahopoštovanje sa impresivnom pričom, koja sadrži bioskopske sekvence, realističan sistem borbe i zabavne mini-igre.

U trećem delu epske Shenmue sage, Rio pokušava da reši misteriju iza Feniks ogledala, artefakta koji je tražio ubica njegovog oca. Njegovo putovanje ga vodi do impresivno prikazane ruralne Kine, prepune aktivnosti i okružene prelepim pejzažima, kao i do gradova i planinskih sela gde može da nastavi obuku, da se okuša u kockanju, igra arkadne igre i radi poslove dok istražuje one koji znaju istinu iza Feniks ogledala.

Saga traje od 1999. godine

Prva Shenmue igra izašla je davne 1999. godine, nastavak Shenmue II samo dve godine kasnije, da bi treći deo bio dostupan od 2019. godine. Igra je toliko popularna da je za 2022. godinu najavljena premijera animirane adaptacije ove igre.

Da biste uživali u ovoj akcionoj avanturi i savladali borilačke veštine koje poseduje glavni protagonista biće vam potreban osrednje jak računar: Core i5 CPU (bar 4. generacije) 4 GB RAM i GeForce GTX 650 Ti (DirectX 11 grafika sa bar 2 GB VRAM). Za one koji za sistem koriste SSD-ove od 128 GB napomenućemo da Shenmue III zbog svojeg otvorenog sveta i raskošnih tekstura nikako ne gleda blagonaklono na vaš skladišni podsistem, pa je potrebno da počistite bar 100 GB prostora na particiji sa igrama.

Igra je na Steam platformi ocenjena veoma pozitivno, što je dobara pokazatelj da ovu igru koja očigledno vredi 30 evra, treba dodati u svoju biblioteku da bi ostala trajno u vašem vlasništvu. Ne zaboravite Shenmue III je besplatna na Epic Games prodavnici do sutra, 17. 12. 2021. u 17h.