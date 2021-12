Ekipa Matrix filma sprema nešto što nije film, a nešto što se radi za PlayStation 5…

Izvor: SmartLife / PlayStation

Krajem ovog mjeseca stiže nam nastavak filmova Matrix, tačnije nastavak poslednjeg filma iz sage izdatog 2003. godine. Novi film zvaće se The Matrix Resurrections i pratiće ga nešto što PlayStation prodavnica i odjeljak za PlayStation 5 konzolu najavljuju kao “iskustvo“.

S obzirom da nam je, iskreno, muka od iskustva i sličnih PR floskula, rekli bismo da je ovo više doživljaj novog Matrix svijeta, koji će biti neka mješavina filmskog i gejming sadržaja tj. kratka priča, koja se naslanja na film.

The Matrix: Awakens je najavljen samo slikom na PlayStation 5 prodavnici i nije dodato ništa više od opisa šta bi to moglo da bude, ali znamo da će “tjerati“ Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5 je novi engine EPIC kompanije, koji na još ljepši i prirodniji način oživljava svijet igara i 3D i drugih animacija, koje su zasnovane na poštovanju zakona fizike i masivnim unaprjeđenjima svih gejming i umjetničkih algoritama, koje se besomučno koriste u svim modernim igrama.

Da li je ovo moguće najava za PlayStation 5 Virtual Reality set, koji znamo da stiže? Da li Sony i EPIC spremaju seriju PS5 ekskluziva ili je ovo samo nešto što je Samsung radio sa filmovima The Jungle Book i sličnim Disney ostvarenjima preko svojih Galaxy telefona? Nemamo pojma, ali različiti izvori na internetu upućuju na to da bismo odgovore na sva pitanja mogli da dobijemo tokom The Game Awards ceremonije, koja se održava u noći između 9. i 10. decembra po našem vremenu.

Unreal Engine 5 najavljen je u maju 2020. godine i za sada je potvrđena tek šačica naslova koji se rade u ovoj tehnologiji - Gears of War 5, Hellblade 2, InXile, Fortnite (pa, naravno!), The Simpsons: Hit and Run…

The Matrix: Resurrections iliti Matriks: Uskrsnuća kod nas će biti prikazivan od 22. decembra širom regiona, a do tada ćemo sigurno otkriti i šta je The Matrix: Awakens.

