Zainteresovanim programerima i inženjerima dostupna je prva beta verzija ZRT Face Trainer alata kompanije Ziva Dynamics.

Ovaj inovativni softver za kreiranje lica zasnovan je na Cloud tehnologiji i naprednim algoritmima vještačke inteligencije i mašinskog učenja.

Kompanija Ziva za kreiranje ZRT Face Trainer-a koristila je Unreal Engine 5 i snimila rezultate u realnom vremenu, u visokoj 4K rezoluciji i sa do 60 frejmova po sekundi.Ove facijalne ekspresije nisu ekskluzivne samo za Unreal Engine 5, već ih i drugi programeri i zainteresovani studiji mogu koristiti u njihovim engine-ima, a od poznatijih igara u kojima se Ziva softver pojavio su The Last Of Us Part II i Red Dead Redemption 2, mada se Ziva koristi izuzetno često i u Holivudu, posebno u modernim filmovima o superherojima i naučnofantastičnim ostvarenjima.

Ziva je izlistala i neke ključne karakteristike ZRT Face Trainer-a, a glavna je da softver radi po sistemu simulacije rada mišića, njihovih kontrakcija i ponašanja. Rekreirajući prave ljudske mišiće lica, a pomoću sitnih tačaka pravilno raspoređenih na modelu, ZRT Face Trainer u mogućnosti je da u realnom vremenu u virtuelni svijet prenese ono što se snima u stvarnom svijetu.

ZRT kolekcija posjeduje preko 15 terabajta 4D skeniranih podataka, ZRT lutke mogu da izraze preko 72.000 facijalne ekspresije i sadrže nove pokrete, mimiku i formiranje lica. Lutke imaju samo 30 megabajta dok rade u realnom vremenu, a biće zanimljivo vidjeti da li će igre iskoristiti ZRT Face Trainer za kreiranje nekih novih likova u budućnosti.

U sljedećem video prilogu pogledajte kako ZRT Face Trainer radi u ovom trenutku i koliko je teško pravo lice razlikovati od vještački kreiranog (sve fotografije u našoj galeriji prikazuju lice koje je nastalo u virtuelnom svijetu, ne pravo).

