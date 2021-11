Ako sebe smatrate ozbiljnim gejmerom onda verovatno koristite sve ili bar većinu programa o kojima danas pričamo, a koji čine okosnicu alata potrebnih za igranje.

Izvor: SmartLife / Pexels / Florian Olivo

Vlasnici konzola mogu da se ljute koliko god žele, ali PC igranje je potpuno drugi nivo u odnosu na sve konzole zajedno. Realna grafika, bolje kontrole, raznovrsnost igara i mogućnost prilagođavanja su nešto što konzole nemaju, i što najverovatnije nikada i neće imati.

Osnovna oprema

Sa druge strane, dodatni alati na vašem računaru mogu učiniti vaše iskustvo igranja boljim, kvalitetnijim i atraktivnijim. Naravno, ne treba preterivati i instalirati sve što mislite da je dobro, jer vam to može napraviti više štete nego koristi. Srećom imate nas, a mi imamo nekoliko desetina godina ozbiljnog igranja za pojasom, i za svo to vreme isprobali smo većinu programa i alata i došli do zaključka da se oni mogu svesti na četiri esencijalna koje svaki gejmer treba da ima.

MSI Afterburner

Iako je originalno izašao za MSI grafičke karte, Afterburner je savršen alat za napredno podešavanje frekvencija, napona i hlađenja vaših grafičkih karti, kao i nadgledanje parametara rada tokom igranja. Za one sa malo više iskustva MSI Afterburner nudi mogućnost da se igranjem sa naponima iscede dodatni megaherci iz vaše grafičke karte, kako sa GPU-a, tako i sa memorije. Na taj način možete dodatno ubrzati performanse u igrama i izvući preko potrebne frejmove kada je to najpotrebnije.

Pored toga, MSI Afterburner vam dozvoljava i da se igrate sa parametrima rada ventilatora, što će posebno znati da cene korisnici kojima je bitna tišina. Uostalom, praćenjem temperatura unutar kućišta možete dobiti bitne informacije poput toga da li vam je potrebno bolje hlađenje ili čak preterujete sa istim, pa možete da ga smanjite kako biste držali buku pod kontrolom.

Izvor: SmartLife / MSI Afterburner / Printscreen

Discord

Ako ste ozbiljan igrač onda sigurno igrate naslove u kojima niste sami, već ste deo tima ili ekipe. Discord je evoluirao u ultimativni alat za glasovni, tekstualni i video čet, prilagođen igračima. Bilo da igrate Call of Duty, World of Tanks, PUBG, DOTA ili League of Legends, Discord vam dozvoljava veliku fleksibilnost.

Pored toga, tu su i kanali u kojima možete saznati mnoge korisne stvari, bilo da su u pitanju kompatibilnost hardvera, optimizacija za pojedinačne igre ili prosto saveti za nove korisnike. Discord nudi zaista mnogo, a napravljen je tako da se i početnici vrlo lako snalaze i brzo naviknu n a njegove mogućnosti.

Izvor: SmartLife / Discord / Printscreen

Steam, Epic Games, Origin, BattleNet, GOG...

Servisi koji predstavljaju online biblioteke igara postali su posebno popularni u poslednjih nekoliko godina. Umesto da fizički kupujete diskove sa igrama, sada je dovoljno da ukucate kod i igra se pojavljuje u vašoj biblioteci. Možete je instalirati na koliko god računara hoćete i nastaviti da igrate tamo gde ste prošli put stali sa većinom servisa iz naslova. Steam i dalje suvereno vlada ovim tržištem, ali Epic Games već neko vreme ozbiljno napada prvo mesto, posebno sa praksom deljenja besplatnih igara svake nedelje, što dodatno privlači nove korisnike.

OBS Studio

Ovo je možda i najbolji softver za igrače koji smo imali prilike da koristimo. OBS Studio je fantastičan za sve one koji žele da snimaju svoje igre i/ili da ih strimuju. Možda vam to nije interesantno, ali ste pre neki dan odigrali fantastičnu PUBG partiju i voleli biste da je podelite sa svojim drugarima, za početak. Tu su i opcije živog strima i napredne opcije snimanja.

Najbolji kvalitet OBS Studio alata je što je zamišljen za snimanje i to radi savršeno. Nema pretenzija da postane sveobuhvatni alat sa Discord integracijom i još previše drugih stvari koje bi ga dodatno zakomplikovale. Uz to je jednostavan za korišćenje, a ima mnogo više opcija od prosečnog alata za snimanje. Nemojte zaboraviti ni to da pro gejmeri zahtevaju mnogo vežbe, skoro kao i nekom pravom sportu.

Neumorni treninzi profesionalnih gejmera Izvor: YouTube / TheGamer

Ukoliko ste sada prvi put naišli na neki od pomenutih alata, zapamtite da su svi besplatni i jednostavni za korišćenje, a da svaki doprinosi vašoj igri na svoj način.

Šta od dodatnih alata za igre vi koristite?