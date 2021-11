Google je uvođenjem jednog menija za sve podatke o privatnosti i kolačiće konačno korisnicima ponudio lakše informisanje o ovim vrlo važnim stvarima.

Izvor: SmartLife / Google

Chrome je upravo dobio veliko ažuriranje na verziju 96, koje je više u skladu sa sve prisutnijim Windows 11 sistemom, zbog kojeg je najavljeno gašenje podrške za Windows 10.

Istovremeno, Google je najavio Chrome v97 u beta varijanti, koji je dobio nove, promenjene opcije za privatnost i bezbednost pregledanja i pretraživanja interneta.

Novi meni za privatnost stavlja sve opcije na jedno mesto jedne ispod drugih i na pregledan način prikazuje koji sajtovi skladište i šta na vašem kompjuteru.

Ovo uključuje i cookies tj. kolačiće, naravno.

Ono što se nije promenilo jeste putanja kojom možete da dođete do svih ovih podataka, a to je: Settings >Privacy and Security >Site Settings >View permissions and data stored across files. Ovom promenom Google nastoji da raštrkane menije u kojima se nalaze vaši privatni podaci sakupi na istom mestu, uključujući kolačiće i podatke svih sajtova.

Na kraju, Chrome 97 beta uključuje podršku za WebTransport API i CSS upite medija napravljene za proveru statusa HDR podrške za dati uređaj.