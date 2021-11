OD BROJKI ĆE VAM SE ZAVRTETI: Marko i Luna kupili luks stan, a sad otkrivaju koliko novca mesečno zarađuju od Jutjuba

Žive luksuzan život, a evo na koji način Miljkovići zarađuju.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Luna i Marko otkrili su javnosti da su kupili veći porodični stan koji ovih dana opremaju, a mnogi se pitaju odakle im novac za sve. Ovaj bračni par pokrenuo je zajednički Jutjub kanal na kom dele detalje iz svog privatnog života, što je jedan od njihovih izvora prihoda.

Marko Miljković konačno je dao odgovor na ono što mnoge zanima, i otkrio kako funkcioniše zarada putem Jutjuba.

"Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora. Zavisi od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primer, gleda mlađa populacija, manje ćete zaraditi nego ako vas gleda starija populacija koja zarađuje", kaže Marko za "Kurir" i objašnjava da Jutjub ima svoj algoritam koji prepoznaje karakteristike onog koji gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu.

Iako su mnogi mislili da Luna i Marko od pregleda na Jutjubu zarađuju abnormalne sume novca, Miljković kaže da za milion pregleda mesečno zarada dostiže najviše 2.000 evra, a da nekad to bude i 10 puta manje.

"Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade se za, na primer, milion pregleda kreću od 200 do 2.000 evra mesečno. Nekada to bude 300, nekada 500, a nekada 800. To zavisi i od meseca u godini. Na primer, pregledi su više plaćeni krajem godine, nego, na primer, u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano u ugovoru", objašnjava Marko, koji kaže da je teško pretpostaviti koliko ljudi u Srbiji od ovoga može pristojno da živi.

"Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima, i po tome šta sve kupuju, gde putuju, šta rade", rekao je Miljković