LUNA SPREMNA ZA DRUGU BEBU: Otkrila zašto se povukla iz javnosti, radujem se trudnoći, ne postoji ništa ljepše od ovoga!

Luna Đogani kaže da se odlično snašla kao majka.

Izvor: Instagram/luna_djogani

Četiri mjeseca nakon što se porodila i dobila ćerkicu Miju, Luna Đogani ističe da je spremna za drugu trudnoću.

Ona i njen suprug Marko Miljković broje sitno do dana kada će se useliti u novi stan na Bežanijskoj kosi, koji je veći od ovog u kojem sada žive i koji već uveliko opremaju.

Luna smatra da nije bila zahtjevna trudnica, pa bi rado ponovo da joj se desi ova lijepa stvar.

"Mislim da sam u trudnoći bila najmirnija. Možda sam sada zahtjevnija nego u trudnoći. Povukla sam se iz javnosti u jednom momentu, jer me sve to stresira, bila sam maksimalno opuštena i rasterećena i zato se i radujem drugoj trudnoći", rekla je Luna koja uživa u majčinstvu u kojem se odlično snašla.

"Umije da bude i jako teško, ali to je normalno. Uživam u svemu tome i mislim da sam se baš dobro snašla s obzirom na to da nemam ni bebisiterke ni neku posebnu pomoć, sem porodice. Super sam se snašla, ja sam zadovoljna i stvarno dajem svoj maksimum", istakla je bivša učesnica Zadruge.

"Majčinstvo je najlakši i najteži posao, ne postoji ništa ljepše, ne postoji ljepša titula i lepši period života", priznala je.

"Savjetujem se s mamom, jer ipak ona ima dosta iskustva i najbolje može da me posavjetuje. Ono što je meni od majke ostalo posebno u sjećanju, a sada ja primenjujem na svojoj ćerki je to da joj pružam mnogo ljubavi, nježnosti i strpljenja. To je najbolji savjet, najbitnije je da odrasta u porodici u kojoj je jako voljena", poručila je Đoganijeva.

