OTKRIVENO ZBOG ČEGA JE HOSPITALIZOVAN HASAN DUDIĆ: Oglasila se njegova bivša Zlata - "Odsekla sam se!"

Zlata Petrović otkrila detalje.

Hasan Dudić nedavno je zabrinuo sve kada je na svom Fejsbuku podelio fotografiju iz bolnice i otkrio da se nalazi na Institutu za kardiovaskularne bolesti.

Pevač nije otkrio šta je uzrok hospitalizacije, a sada se ovim povodom oglasila njegova bivša Zlata Petrović koja je istakla da je Dudić imao manju intervenciju na srcu.

"Hasan je dobro. Ja sam se odsekla kada sam po portalima videla njegovu fotografiju iz bolnice. Odmah sam ga pozvala da vidim o čemu se radi. Imao je jednu malu intervenciju, ništa strašno. Imao je to neko preskakanje srca, normalno priča, sada je sve u redu. Nije ništa ozbiljno. Čuli smo se i sve je u redu, on je hteo odmah večeras da ode iz bolnice, ali će ipak poslušati lekare i prenoćiti, a sutra bi već trebalo da ga puste. On kaže da mu je dobro sada", rekla je Zlata za Pink.rs i dodala:

"U sadašnje vreme za minut ne znaš šta može čoveku da se desi, ne smem više ni telefon da otvorim da ne bih videla da je neko umro i slično... Užas. Ja sam dobro, ne volim ni da idem kod lekara. Neka mi bude šta bude. Osetim povremeno glavobolje zbog ovog vremena i to je to", završila je.

Zlata Petrović

