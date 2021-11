ŠOK, OGAVNE RIJEČI, NE MOGU DA VJERUJEM! Tanja Savić užasnuta uvredama bivšeg muža! DRAŠKO OVO NIJE ZASLUŽIO

Tanja Savić ne može da povjeruje šta je čula.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić/ATA Images/Antonio Ahel

Nakon što je i dalje zakoniti muž Tanje Savić, Dušan Jovančević, javno zaprijetio gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću i uputio skandalozne uvrede pjevačici nakon saznanja da su u vezi, oglasila se i ona.

Tanja je bila šokirana riječima koje je izgovorio Dušan za Kurir i napomenula da Draško to nije zaslužio.

"Ogavne riječi, hladan znoj me oblio. One riječi, ja ne mogu da vjerujem uopšte. Da li je moguće da je to čovjek stvarno rekao? Nisam sigurna, željela bih da čujem snimak ili da vidim tu poruku, da mi neko to pošalje, da budem sigurna da je on to stvarno rekao...", rekla je Tanja.

"Ovo je šok, uopšte nije trebalo ovo, da se degradira ovaj mladi momak, nije to zaslužio. Da se Dušan nešto s njim tu... Strašno!", dodala je pjevačica, vidno šokirana i uznemirena.

Evo i šta je poručio Dušan Jovančević, s kojim Tanja Savić ima dvoje djece koje je nedavno dovela u Srbiju.

"Pitajte Stanivukovića sledeće: Kad ljubi moju ženu, da li njene usne imaju sladak ili gorak ukus? Svaki put kada smo nas dvoje vodili ljubav, ja sam joj s......o u usta. Sada taj čovjek može samo da pojede moje ostatke. Ovo je moje prvo i jedino upozorenje za njega. Tanja je još uvijek zakonski moja žena. Ne bih želio da mu se nešto slučajno dogodi", rekao je za Kurir.