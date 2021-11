DRAŠKO JE KAO ANĐEO! Tanja Savić nikad iskrenije o vezi sa Stanivukovićem, JEDNIM POTEZOM iznenadila sve u studiju!

Tanja Savić o vezi gradonačelnikom Banjaluke.

Izvor: TV Pink/Mondo/Uroš Arsić

Tanja Savić je u emisiji "Premijera vikend specijal" komentarisala skandaloznu izjavu svog, još uvek zakonitog, supruga Dušana Jovančevića koji je tom prilikom navodno i zapretio gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.Pevačica je u prvom delu svoje ispovesti istakla da sve to smatra "očajničkim potezom" Jovančevića, a potom je progovorila i o vezi sa Stanivukovićem.

Na pitanje o novoj ljubavi bila je tajanstvena.

"Spremna sam za novu ljubav, ne bih volela da komentarišem natpise. Da li smo Draško i ja lep par?", pitala je i iznenadila sve.

"Prelepi ste, posebno na onoj fotki bez šminke gde ste vas dvoje", rekla je voditeljka.

Tanja je potom objasnila kako je zajednička slika procurela u javnost:

"Ukrali su mi telefon odakle su procurele fotografije, ja želim da budem tajanstvena. Čitajte između redova. Mimo gospodina Stanivukovića, da ga izuzmem iz ove priče, svaka žena zaslužuje ljubav. On je dolazio na moje nastupe, ljudi to povezuju. Sve što se piše meni ne smeta, on je uspešan u svom poslu. Mnogo ga ljudi voli, podržava, osetili su njegovu dobrotu. Nisam njegov 'PR', moram da kažem, sedela sam sinoć sa njim, moram da kažem za njegovu energiju. U svakom poslu ima zmija, osetila sam neke zmijice pored njega, on je kao anđeo. Ima divnu energiju, tu je, a kao da nije tu. Toliko je neprimetan, to je baš lepo, i ja sam takva. Draško voli sve moje pesme. Omiljena mu je 'Poludela'. Nemam šta da krijem, ali volim da budem tajanstvena", rekla je Tanja u emisiji.

Pogledajte ih zajedno: