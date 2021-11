"TAJ NASILNI PREKID JE NAJVEĆA BOL": Neda Ukraden se nikad neće oporaviti od toga što je sa roditeljima ostala na ulici

Pevačica je otkrila svoju najveću bol, ali i priznala šta će se sve naći u njenoj knjizi.

Izvor: RTS / Printscreen

Pevačica Neda Ukraden otkrila je da bi uskro trebala da završi svoju autobiografiju u kojoj će mnoge tajne isplivati u javnost, ali i otkriva najteže trenutke svog života.

“Rukopis sam završila, moram još nešto malo da sredim. Postoje divne fotografije koje su ilustracija tog vremena. To je priča o meni i karijeri, zemlji koje više nema, gradu u kom sam živela, o jednom celom muzičkom miljeu, ali i čitavom nizu sjajnih kolega. Ja sam neposredan učesnik i svedok svemu tome. U knjizi će se naći i značajne ličnosti kojima sam pevala, od Josipa Broza Tita do Muamera Gadafija. Govoriću o ljubavima o kojima do sada nisam pričala. Biće raznih tajni. Meni je najveća bol ‘92 godina. Taj nasilni prekid života kad smo roditelji i ja ostali bez svega u životu što smo stekli decenijama unazad. Sve ono što smo kućili, nameštali, obrađivali, bez svega smo ostali. U tom trenutku nemaš kome da se žališ i da se obračunavaš. Sama sam svoju bol i napore nosila”, kaže Neda i dodaje da knjigom ništa neće morati da demantuje.

“Nikad nisam bila žrtva laži, ali uvek postoji nešto što vas boli, što je površno i uvredljivo. Koliko dugo radim i postojim, toga je moralo biti”, smatra pevačica koja je bila saradnik i veliki prijatelj sa pokojnom Marinom Tucaković. Neda ističe da se nikad više neće roditi takav autor.

“Marina je bila sjajan autor, teško da će to neko moći da izimitira. Otišao je sjajan pesnik pevane muzike. Veliki gubitak za estradu. Njene pesme su ostale i to će da živi večn. Imala je širok opus, od najvećih popo zvezda do najvećih folkera i narodnjaka. Marina je fantastično znala da za svakog napiše adekvatan teks. Ostvarile smo mnoge hitove i zauvek sam joj zahvalna na tome”, govori Neda i otkriva da je publika razlog zbog kog postoji na estradi već 50 godina, a kakvo telo ima ova žena i to u kupaćem, pogledajte u galeriji:

Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 3 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 6 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 9 / 10 Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 10 / 10

“Da me ljudi ne zovu i da nema ko da me sluša, ne bih se ja više pevanjem bavila. To je glavni motiv. Opet, sa druge strane ja volim ovo što radim. U celom regionu nastupam, velika je stvar da neko ko ne govori tvoj jezik na trgu zapeva tvoje pesme poput 10.000 Rumuna”, govori kroz osmeh pevačica i otkriva da li je zadovoljna albumom “Jednom kada ovo prođe”.

“Velika je to investicija i velika su to iščekivanja od trinaest pesama koje sam snimila. Različite pesme, različiti autori, svaka numera sa divnom porukom. Drago mi je da ih publika na koncertima već peva, ali mi je žao što je trenutno mali broj koncerata. Nemoguće je promovisati album na pravi način”, zaključuje Neda.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel