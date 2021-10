Jedna od priča iz mračnih devedesetih koja se i dalje prepričava vezana je za Branka Savkovića, zvanog Žika Živac, koji je bio jedan od najboljih prijatelja Željka Ražnatovića Arkana.

Izvor: MN Press

Arkan je navodno pozvao Žiku Živca dok je ovaj bio na ljetovanju sa porodicom. On je došao u Beograd, sjeo u Arkanova kola i krenuo ka Njemačkoj. Na granici su ga po dojavi uhapsili, iz razloga koji nisu utvrđeni.

Zbog toga je proveo deceniju u zatvoru i sve vrijeme ćutao kao zaliven. Nikad nikog nije odao. Lojalnost Žike Živca opjevana je i u pjesmi Bore Čorbe, prikladno nazvanoj "Žika Živac"

Međutim, prema intervjuu u emisiji Milomira Marića, izgleda da Arkan nije bio tako dobar prijatelj Savkovića kao što se priča. Kako je naveo gost, penzionisani general Mile Novaković, Arkan je dijelom bio "krivac" za Žikino hapšenje:

"U bunkeru Arkanovog "mercedesa" bilo je 10-ak kilograma heroina. Znalo se da se Arkan u to vrijeme bavio drogom, ali se on nije lično bavio time, to su radili drugi za njega. Žika odlazi u Njemačku, gdje su bili namamljeni od našeg čovjeka, provokatora, koga je vrbovala njemačka policija. Arkana niko nije pitao, niti je odgovarao za taj dio priče. Arkan nikad nije ušao u te vode reketiranja, ali se znalo da se bavio drogom."

Poseban kuriozitet je da je Žika 2009. godine bio pozvan kao specijalni VIP gost u centru Sava povodom posete Dmitrija Medvedeva! Naime, Savkoviću, koga su prozivali da je doajen podzemlja, sami Rusi su poslali pozivnicu za prednji, VIP dio velike sale u "Sava centru", pored najvažnijih funkcionera.