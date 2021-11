Slađa Delibašić bila je jedna od najvećih zvezda devedesetih, kako kaže opasni momci u Italiji su je uvek pikirali, a za samo jedan nastup u Crnoj Gori uzela je 20.000 maraka.

Izvor: YouTube/ Kurir

Slađa ističe da se nikada nije bahatila, te da više voli da kupi nešto za kuću nego patike ili tašnu od 500 evra.

Pevačica je rođena u Kosovskoj Mitrovici, a kada je napunila 10 godina ostala je bez majke i sa ocem i bratom se doselila u Beograd u jednu zgradu na Novom Beogradu. Kada se udala za Đoleta Đoganija kaže da je doživela osude od svoje i njegove porodice.

"Veliku sam osudu doživela i od moje familije, što od porodice Delibašić, što od maminih Markovića. Jooooj, kad se setim tate! Ma, on je, ljudi moji, plakao! Samo je govorio: 'Ne, nikako... Ne dolazi u obzir!' Ja sam ga ubeđivala: 'Tata, ali, eto, desilo se, trudna sam... Šta da radim?!' Ma, nije hteo ni da čuje! Samo je plakao. Srđan (brat) isto, poludeo je, katastrofa", ispričala je Slađa i prisetila se kako je svaki kriminalac koji se pojavio u Italiji pikirao nju.

"Kasnije smo Đole i ja bili u Italiji kad sam se porodila sa Silvijom. Radili smo taj 'Spektakl šou'... Bilo nam je bilo mnogo teško što smo imali takav program, nije imao ko da nam čuva Silviju. Delili smo se tako da ja imam svoje numere koje izvodim dok on u autu čuva nju, a kasnije ja izađem dok Đole nastupa... Baš smo teško taj neki period podneli", ispričala je i dodala:

Vidi opis PEVALA SAM DARKU ŠARIĆU, A KRIMOS NAM JE ZAPALIO KOLA! Slađa je za jedan nastup uzela 20.000 maraka, ali bakšiš MRZI Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: https://www.instagram.com/sladjadelibasic/ Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Sećam se, od cele grupe devojaka, a bilo je nas sedam, svaki kriminalac koji se pojavio mene je pikirao... Od milionera do ne znam ni ja koga. Taj neki lik, Frančesko, zaljubio se u mene i kasnije nam zapalio auto. Mi smo stalno morali da menjamo mesta, te Firenca, Toskana, to su takvi tipovi da drugačije ne možeš nego da se sklanjaš. Meni je u tom trenutku Đole bio najveća sigurnost, tu je pored mene, on je moj muž. Ode on kod njih, popriča, objasni da nisam u tom fazonu... Baš tad kada su nam zapalili auto ispao je problem što ja nisam htela da s njima idemo ni na večeru. Sećam se da su Silvijina kolica bila u automobilu i da su izgorela. Mi smo bili u hotelu kada je to eksplodiralo, ja sam se prepala... Izađemo, kad ono gori naš 'audi 80'".

"Ja sam bila nekako, majke mi... Ima par devojaka iz grupe koje su se jako dobro udale i sada su baš velike gazdarice. Sve one su i danas u braku, žive u Italiji, ali eto... Vidiš, ja sam nekako izabrala njega, Đoleta, pored svega što mi se nudilo. Ko zna šta bi se dogodilo da sam ostala tamo, možda bih danas bila neka svetska zvezda...", ispričala je Slađa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/Kurir

Slađa je priznala da nikada nije uzela bakšiš, a onda se prisetila kako je jedan muškarac u Crnoj Gori zakupio ceo Sveti Stefan samo kako bi je gledao kako igra.

"Bakšiš nikada u životu nisam uzela, mislim da bih umrla kada bih ga uzela. Jeste, pevala sam i svadbe, ali ja ni za gorivo ne uzmem, uvek dam da podele devojke i klavijaturista. Ja bakšiš mrzim, meni su ljudi koji to uzimaju prodane duše. To mogu svi moji saradnici da ti potvrde. Darko Šarić mene gotivi, voleo je da mu pevam. Moji klavijaturisti na tim svirkama uzmu dosta para i kao, Slađo, ajde uzmi bar nešto, ali ne", ispričala je pevačica i nastavila:

"Mi smo, evo da ti ispričam, veruj mi, imali situaciju da lik zakupi ceo Sveti Stefan da bi mene gledao kako igram. U lokalu sedi on, pored njega Đole i na bini ja. Ja sam se više puta zezala sa Đoletom da sam sve ovo ja napravila, jer bilo je toliko nastupa gde su plaćali kao taj lik tada, on nam je dao 20.000 tadašnjih maraka za to veče. To je jedan. A bilo ih je najmanje deset. On je imao tu sreću da mene ljudi baš vole, ne znam, valjda imam tu neku harizmu..."

slađa delibašić

Izvor: Instagram/SladjaDelibasic