POSLE 22 GODINE PROGOVORIO O RAZVODU: Đole Đogani otkrio šta mu je Slađa tražila, pomenuo i sponzoruše - "POGUBILA SE"

Đole Đogani je priznao da mu je razvod veoma teško pao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/Kurir

Đole i Vesna Đogani su već dvadeset godina zajedno, iako nikada nisu stali na ludi kamen, niti to planiraju. Imaju dvoje djece i odlično se slažu, a poznato je da je prije Vesne denser volio Slađu Đogani, s kojom je ipak stao pred matičara.

Đole i sa Slađom ima dvoje djece, a priznaje da je razvod tada teško podnio.

"Veoma teško sam podnio razvod, prvi put u životu nisam znao da se snađem. Kad smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište, zamišljao sam da ću u tom nekom dijelu, kada budem deda, peći roštilj. Vidio sam unaprijed cio život s njom, zamišljao unuke. I odjednom kraj. Bio sam izgubljen, nisam znao kako dalje", rekao je Đole i priznao da je išao kod psihijatra.

"Molio sam Slađu da sjednemo, pričamo i vidimo u čemu je problem. Čak sam išao kod psihijatra, tražio sam stručno mišljenje. Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema djeci, jer ja nisam znao kako. Ona me je tada puna sebe pogledala i rekla: 'Ti i treba da ideš kod psihijatra'. Jednom sam uspio da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo", ispričao je za medije.

Iako mnogi već godinama unazad misle da je njegova veza s Vesnom razlog njihovog razvoda, on tvrdi drugačije.

"U periodu razvoda mnogo sam je štedio u medijima i dobio po leđima. Nisam ja bio taj zbog kog se desio razvod, nego ona. Slađa nije mogla da se snađe s popularnošću i novcem. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta", otkrio je Đole Đogani i ispričao koji trenutak je bio presudan.

"Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje djece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sjedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam joj: 'Ajde lijepo da završimo sa svim tim'", ispričao je.

Slađa je takođe prokomentarisala ovu temu, međutim nije željela preterano da se osvrće na prošlost, već je kratko odgovorila da joj je najbitnije da njena porodica zna istinu.

"Njegovi intervjui i njegove žalopojke me ne zanimaju. Nemam potrebu da objašnjavam. Sve što je rekao, neka bude tako, a ja ću da ćutim. Ne mogu da se bavim pričama od prije 22 godine. Moji najbliži i ja znamo najbolje šta je bilo. To mi je bitno, da moj otac, brat i djeca znamo šta se tada dešavalo", izjavila je Slađa za medije.

Podsjetimo, Vesna i Đole Đogani prije nekoliko mjeseci su se našli u jeku skandala zbog preljube, kada je pjevač uhvaćen kako se ljubi s bliskom prijateljicom i saradnicom. Već decenijama važe za jedan od najljepših parova estrade.