Kako se navodi u naredbi za sprovođenje istrage osumnjičeni su krijumčarili migrante iz Pakistana, Bangladeša, Indije, Nepala, Sirije i drugih država, do Crne Gore i omugaćavali im trnazit ka zemljama EU.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva okrivljenih donijelo je Rješenje o produženju pritvora za još tri mjeseca Iramnu Muhamedu, Amaru Hekalo, Elviru Hekali, Sabini Bešić Hekalo, Željku Bujisiću, Đoki Kovačeviću, Radanu Anđušiću, Darku Boškoviću, Mileti Raoniću, Bobanu Krstonijeviću, Bobanu Ječmenici i Branku Gačeviću , po kojem rješenju pritvor okrivljenima može najduže trajati do 3. aprila 2025., odnosno do 4. aprila 2025. godine, u zavisnosti od datuma lišenja slobode. Oni se terete da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje 352 osobe. Kriminalna organizacije je kako navode iz SDT djelovala tokom prošle godine do oktobra ove godine, organizovali su je osumnjičeni Muhamed i nepoznato lice.

“Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor okrivljenima zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gora i produženog krivičnog djela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 405, stav 3 u vezi stava 2, u vezi člana 23 stav 2, u vezi člana 49 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Podsjetimo, okrivljenom M.I. pritvor može trajati najduže do 03. aprila 2025. godine, dok okrivljenima H.A., H.E., H.B.S., B.Ž., K.Đ., A.R., B.D., R.M., K.B., J.B. i G.B., najduže do 04. aprila 2025. godine”, navodi se u saopštenju.

